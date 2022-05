Morenistas de Aguascalientes retiran su apoyo a la candidata Nora Ruvalcaba

Aguascalientes, Ags.- La ex candidata a la alcaldía de Jesús María por Morena, Karla Espinoza, y decenas de líderes seccionales, retiraron su respaldo a la candidata a la gubernatura, Nora Ruvalcaba, “decepcionados” porque en su partido los hicieron a un lado para colocar a gente que llegó de otras entidades.

Karla Espinoza se presentó en un hotel de esta capital, con la estructura política humana, para expresar su desencanto con el partido y su abanderada porque optaron por ocupar gente de otras zonas del país, en lugar de asignar a los liderazgos locales, que sí conocen las necesidades de Aguascalientes.

“Gente de otros estados que ni votan en Aguascalientes, ni conocen las verdaderas necesidades que tenemos aquí”, agregó.

Describió que a la entidad llegó gente de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y otros puntos de la república. “Aquí no la tomaron en cuenta”, agregó.

Espinoza anunció que militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional que liderea, todos ellos líderes de colonias, han tomado la decisión de no respaldar el proyecto de la candidata Nora Rubalcaba, "porque no nos sentimos involucrados como equipo".

Comentó que hasta hace unos días su estructura estuvo realizando trabajo de campo, tocando las puertas en Jesús María, Tepezalá, Rincón de Romos y otros municipios; sin embargo, no fueron incluidos en el proyecto de la abanderada morenista.

La ex candidata expresó su desacuerdo con la campaña de Nora Ruvalcaba, porque en lugar de hacer propuestas se han dedicado a denostar. “Te lo digo de frente, no coincidimos contigo, no vamos a apoyar tu proyecto”, aseveró.

Comentó que las 14 mil personas que votaron por Morena en las pasadas elecciones municipales de Jesús María deberán pensar bien su voto porque a Nora no se le puede dar la confianza.

Karla Espinoza dijo que junto con su equipo tomarán la decisión respecto a que si apoyan el proyecto político de otra candidata.