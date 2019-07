David Monreal se deslinda de posible fraude en programa ganadero en Oaxaca

Zacatecas- David Monreal Ávila, coordinador nacional de Ganadería, se deslindó de las presuntas irregularidades del Programa Crédito a la Palabra denunciadas por los productores de Oaxaca, quienes acusaron a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y del Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), de "hacer negocios con los coyotes o intermediarios al comprar ganado de desecho en los centros de acopio".

Este lunes, EL UNIVERSAL publicó la denuncia de los agremiados de la Unión Ganadera Regional del Istmo (UGRIT) de Oaxaca, donde reprochan que a través de dicho programa se están entregando cabezas de ganado "de deshecho" que en el mercado valen entre ocho mil y 10 mil pesos, pero que se obtienen con un sobreprecio de hasta 16 mil cada una y advirtieron que acudirían esta semana con David Monreal para hacer la denuncia formal ante el funcionario federal.

Cabe mencionar que hace algunos meses en Zacatecas circularon unos audios donde también se alertaba de que se estaban entregando vaquillonas de baja calidad o enfermas, pero de estos hechos no hubo una denuncia formal por parte de los productores.

Al respecto, la tarde de este lunes, el zacatecano David Monreal por medio de un correo electrónico y en sus redes sociales emitió su postura sobre estos señalamientos, donde desconoce que se esté mal utilizando este programa con la entrega de hato ganadero, incluso, menciona que el Gobierno de México "está comprometido con la transparencia y con el apoyo a los pequeños productores del campo" por eso 4 de los 25 programas prioritarios se destinan a este sector, y asegura que no se tolerará comportamientos contrarios a este espíritu.

Por tanto, refiere que "el Crédito Ganadero a la Palabra atiende puntualmente todas las inquietudes y reclamos que pueden surgir con motivo de su implementación, como sobreprecios, edades inadecuadas del ganado e intermediación fraudulenta".

A la par, el funcionario federal menciona que toda irregularidad debe ser denunciada para dar inicio a los procedimientos legales conducentes, y reiteró su postura de "cero tolerancia a la corrupción".

Señala que el programa establece que las vaquillas estarán en edad reproductiva (14-36 meses), preferentemente cargadas (no necesariamente) y con un peso entre 300 y 350 kg; pero es cuando aclara que si estos requisitos no se cumplen, entonces los beneficiarios "no deben aceptarlos" y pide que de preferencia se debe dar la noticia a las autoridades "para intervenir en la correcta aplicación del programa".

Insiste que se están revisando todos los aspectos para dar completa certeza y confianza a los ganaderos de toda la república.

David Monreal asegura que en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y en la Coordinación General de Ganadería, están comprometidos con la transformación de México que implica poner fin a la simulación para dar paso a una estrategia agroalimentaria como trema de seguridad nacional y soberanía alimentaria, por tanto, considera que eso se logrará aumentando la productividad de los pequeños productores.

afcl