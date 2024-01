Mérida.— Mauricio Vila destacó que el modelo de seguridad que aplicó en Yucatán y que ha logrado niveles de seguridad que ponen al estado con índices de homicidios más bajos que Francia o similares a Finlandia o Nueva Zelanda se puede exportar a otros estados e, incluso, a nivel federal para “yucatanizar el país”; comentó que está listo para las grandes ligas de la política en el Senado y descartó que como exgobernador aceptaría una invitación a ser embajador por parte del Ejecutivo federal.

En entrevista con EL UNIVERSAL en el marco de su Quinto Informe de Gobierno, reconoció que el modelo que se aplicó en Yucatán está lejos de la estrategia de “abrazos y no balazos”, porque no se deja pasar ningún delito y hay buenos salarios para los policías estatales, sumado a la mayor generación de empleos e inversión extranjera directa en los últimos tres años.

Cuestionado sobre si el modelo de Yucatán es exportable a nivel de otros estados e, incluso, federal, apuntó: “Yo creo que sí, lo que nos ha funcionado es ese trabajo en equipo, el no ver colores de partidos, el no enfrentarnos, porque yo he dicho que cuando el enfrentamiento es permanente, permanentemente se pierden las oportunidades.

“Este modelo de trabajo en Yucatán, de hacer a un lado colores y partidos, de enfocarnos en infraestructura, de generar empleos, por supuesto que es exportable”, dijo.

Sobre Xóchitl Gálvez, quien ha dicho que de ganar la Presidencia buscará “yucatanizar” al país en el modelo de seguridad, expuso que la ve como una candidata más sólida y más estructurada.

“Yo creo que Xóchitl está creciendo poco a poco, porque nos quieren vender el escenario de que la elección ya está definida. Hace falta mucho tiempo, faltan cinco meses para la elección y yo creo que hay mucho camino por recorrer y que esta elección aún no está definida”.

Argumentó que “yucatanizar” el país en el tema de seguridad, como plantea Xóchitl y con quien lo ha platicado, significa también incluir el modelo de educación, de desarrollo económico y social e invertir en las policías estatales.

Cuestionado sobre si en Yucatán no pasa el plan de los abrazos y no balazos que se instrumenta a nivel federal, apuntó: “No. La realidad es que nosotros aquí en Yucatán si algo nos ha funcionado muy bien es no dejar pasar las cosas, yo creo que uno de los grandes problemas que existen en otros lugares del país es que se dejan pasar delitos y esto se vuelve una bola de nieve que va creciendo, hasta que cuando la quieres parar, pues ya no se puede, porque esa bola de nieve que es la delincuencia es más grande que el poder del Estado”.

Trabajar en equipo

Mauricio Vila confía en que su sucesor continuará con el trabajo de gobernanza en equipo en Yucatán, sin distingo de colores partidistas y expuso que trabajará hasta el último día de su mandato y después espera alcanzar un escaño en el Senado para llegar “a las grandes ligas” de la política y desde ahí seguir aportando para el estado y para el país.

Descartó cualquier escenario de premios de embajadas como ocurrió con otros gobernadores de extracción priista, refrendó su lealtad al PAN y al proyecto que impulsa Xóchitl Gálvez.

El gobernador comentó que busca siempre tener una buena relación con gobiernos de otros partidos, como ocurrió cuando fue alcalde de Mérida y el gobernador era el priista Rolando Zapata. “Me criticaban por esa buena relación, pero los resultados en la capital de Yucatán fueron extraordinarios, siendo desde entonces un referente turístico y comercial y lo mismo hemos aplicado en la relación con el Presidente”.

Expuso que le gustaría enfocarse antes del 1 de octubre, cuando entregará la administración, en terminar los proyectos pendientes. “Vamos a dejar iniciada la ampliación de la obra del puerto de Progreso, se dejará el dinero para concluir. En estos nueve meses que quedan terminaremos con la renovación de 915 autobuses y ya después pasaremos al tema del Senado”.

Consideró que con su experiencia llegará a las llamadas “grandes ligas de la política” y buscará aportar para construir un mejor país con una circunstancia diferente, con una nueva presidenta o presidente, pero lo que es claro es que “debemos hacer a un lado esta polarización que nos está dividiendo a los mexicanos, el país tiene mucho potencial, pero ello pasa por la unidad de los mexicanos, como lo hemos hecho con la unidad de los yucatecos”.

Mauricio Vila Dosal dijo que desde el Senado le gustaría impulsar temas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, que son asuntos de los que no se habla ni legisla en México y es de lo que se está debatiendo en el mundo.

A pregunta expresa si en 2030 buscará ser candidato presidencial, comentó que es muy pronto para hablar de ello, “yo siempre he dicho que en Yucatán mi carrera política ya se topó, ya fui alcalde, gobernador y evidentemente si quiero seguir creciendo tengo que ir al escenario de las ligas mayores de la política, pero es el trabajo y los resultados los que hablan de ti y es el que te pone o te quita o te hacen precandidato o candidato”.

Turismo

El gobernador expuso que Yucatán ya es muy reconocido por el tema turístico y 2023 fue el año con mayor número de visitantes que llegaron al estado en toda la historia, que dejaron la mayor derrama turística en la historia del estado y dijo que ello también se debe al trabajo coordinado con el gobierno federal.

“Estamos trabajando para que este crecimiento que estamos teniendo sea sostenible en el mediano y largo plazos. Yo le agradezco al Presidente que siempre nos ha escuchado, nos ha apoyado y ha comprado este proyecto que estamos desarrollando en Yucatán.

“Hoy, Yucatán ha tenido el año con mayor generación de empleos en su historia, con la mayor generación de inversión extranjera en su historia y esto se está viendo en una mejora del salario en Yucatán muy importante”, indicó.