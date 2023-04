Ciudad Juárez.— Al menos mil migrantes cruzan a diario la frontera entre México y Estados Unidos, en la zona de Ciudad Juárez y El Paso, para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Desde el martes, EL UNIVERSAL ha constatado cómo cientos de migrantes originarios de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia se entregan en el marcador 36 del muro a los agentes de la Patrulla Fronteriza; es su última opción.

Van en grupos pequeños, recorren el bordo del río Bravo y llegan al límite de la frontera de Estados Unidos, donde esperan a los agentes de migración para que los detengan y procesen.

Algunos no pierden la esperanza de que las autoridades les digan que pueden pasar, pese a que los migrantes con más tiempo, aquellos que tienen semanas o meses en Ciudad Juárez, les aseguran que serán deportados a México en cuestión de horas, pues no hay excepciones.

Sin embargo, hay quienes no desisten en su lucha: “Llegamos 11 integrantes de mi familia para cruzar la frontera. En Venezuela, si no perteneces al reino de Maduro te toca emigrar. Migramos a Panamá, ahí los delincuentes arremetieron contra nosotros y ahora estamos aquí. Nos han dicho que podemos entregarnos en familia y por eso vamos a entregarnos”, expuso un venezolano en el bordo del río Bravo, mientras caminaba al marcador 36.

La Patrulla Fronteriza del sector El Paso informó que en los últimos siete días han detenido en promedio diario a mil migrantes que intentan cruzar de forma ilegal. Precisó que las detenciones se dan en el muro fronterizo, en casas de seguridad y de aquellos que encuentran escondidos en vehículos, lo que ha obligado a los agentes a utilizar drones de vigilancia en la frontera.

Ayer, el flujo de migrantes que cruzaban para entregarse continuaba, mientras los agentes estadounidenses les recordaban que la frontera no está abierta para aquellos que cruzan sin documentos o autorización.

“El sector de El Paso está trabajando actualmente con otros sectores para ayudar con la expulsión de los migrantes encontrados en esta región. Aquellos migrantes que no sean susceptibles a una expulsión, y no tengan una base legal para permanecer aquí en Estados Unidos, serán colocados en procedimientos de deportación bajo el Título 8. Esto no ha cambiado.

“Los migrantes que se encuentran en el sector de El Paso también están siendo expulsados a través de los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste en Estados Unidos”, informó la corporación estadounidense.

En las últimas tres semanas los migrantes asentados en Ciudad Juárez han intentado en dos ocasiones tomar el Puente Internacional Paso del Norte, luego de que circularon versiones en redes sociales del final del Título 42 —que permite su deportación inmediata a México—.

Hasta 15 mil hay en Ciudad Juárez

A la par de esta situación, la población migrante en Ciudad Juárez va en aumento.

En recorridos realizados por este diario se constató que esta población tiene fuerte presencia afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en un campamento improvisado, así como en plazas públicas y, recientemente, en edificios abandonados que han ocupado y acondicionado para vivir.

De acuerdo con autoridades del Consejo Estatal de Población (Coespo), en Ciudad Juárez podría haber actualmente hasta 15 mil migrantes habitando tanto en albergues como por sus propios medios.

La cifra sería de las más altas desde 2019, aunque podría ser mayor debido a que se estima que a diario llegan entre 150 y 300 migrantes a esta frontera.