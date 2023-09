Juchitán. – En las últimas 72 horas, en localidades de cinco municipios de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, la población realiza sus actividades en medio de preocupaciones por mensajes amenazantes que de manera anónima se han hecho circular a través de redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp.

La inquietud y el miedo están latentes y se sienten entre los habitantes de Santa María Petapa, Santo Domingo Petapa, El Barrio de la Soledad, Matías Romero, donde se han incrementado los asesinatos desde el año pasado, y en San Juan Guichicovi, donde se suspendió el servicio del transporte público desde el martes luego de que hombres desconocidos comenzaron con supuestas extorsiones a los choferes.

Apenas el pasado 15 de agosto, el homicidio a balazos de una persona en la colonia Hidalgo Sur, de Matías Romero, había regresado el temor a los hogares pues se sumó a la larga lista de personas que han sido asesinadas de manera directa durante este año en esa población de la zona norte del Istmo.

El ambiente de incertidumbre que se respira comenzó luego que desconocidos secuestraron y quemaron una camioneta de pasaje y carga de San Juan Guichicovi y se agudizó con la aparición de los mensajes amenazantes en las redes sociales, presuntamente de parte de grupos criminales, que llaman a los pobladores a no salir de casa e imponen un toque de queda.

“Obviamente que esos mensajes, que piden que no salgan las familias, generan preocupaciones. Desde hace tres días, no dormimos bien con esa preocupación, confiesa una ciudadana de la ciudad ferrocarrilera de Matías Romero que aceptó hablar con EL UNIVERSAL pero pidió el anonimato.

"Estamos trabajando normal"

Aunque algunos mensajes sugerían a la población encerrarse en sus casas después de las 10 de la noche y otros abiertamente lanzaban amenazas a colaboradores del expresidente municipal de Guichicovi, Raynel Ramírez Mijangos, y a los del actual munícipe de esa localidad ayuuk, Heberto Luis Zacarías, el comercio en las comunidades no se ha detenido y son los servicios de transporte donde se ha anidado el temor.

Al respecto, el edil Luis Zacarías desestimó los mensajes y aseguró que son contenidos falsos, para atemorizar a la población. “Aquí en San Juan Guichicovi estamos trabajando normal, sí reconozco que la mayoría de las camionetas están paradas por miedo a la extorsión”, afirmó.

“Anoche nos fuimos a descansar como a la una de la mañana después que terminamos de colocar los adornos con motivo de las fiestas patrias y hoy, todo sigue normal y no voy a reforzar mi seguridad. No tengo por qué hacerlo. No le debo nada a nadie”, enfatizó el presidente municipal en entrevista.

Mientras que el agente municipal de Palomares, agencia de Matías Romero, Julio Hernández, admitió que las casi 200 camionetas que prestan el servicio de carga y pasajeros siguen paradas, también recalcó que los comerciantes están vendiendo normalmente.

Que el comercio no se detenga en Matías Romero es relevante porque esta ciudad poco a poco recupera el ambiente ferrocarrilero de antaño, con la rehabilitación de las vías del Tren Transístmico, columna vertebral del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Sobre todo porque aquí estará una de las estaciones más importantes, la que comunicará con el tren que saldrá hacia Chiapas.

Blindan carretera Transístmica

Ante el miedo y la incertidumbre tras la difusión de los mensajes amenazantes en redes, y como parte de las acciones de paz y seguridad implementadas en la región del Istmo de Tehuantepec, autoridades de los tres niveles de gobierno partícipes de la Mesa de Seguridad de Oaxaca, implementan un operativo en la carretera Transístmica, a fin de reforzar la vigilancia.

En esta actividad coordinada participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), informó el gobierno de Oaxaca.

Según las autoridades estatales, lo anterior como parte de una “estrategia de fortalecimiento del trabajo de vigilancia en la región del Istmo de Tehuantepec, para brindar certeza y seguridad a las personas que recorren este tramo carretero limítrofe con Veracruz”, señaló en un comunicado.