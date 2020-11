Maestros yucatecos se niegan a volver a clases presenciales mientras siga la pandemia

Mérida, Yucatán.- Debido a que aseguran que todavía no existen las condiciones adecuadas, los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 33 en Yucatán se niegan a regresar a las aulas y se oponen a la reapertura de escuelas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió la necesidad de mantener abiertas las escuelas y aseguró que, con las medidas de protección necesarias, las clases presenciales no serían factor para un rebrote de Covid-19. Y a la vez, se aseguraría una mejor calidad de educación y mejor salud mental de los estudiantes.

Sin embargo, el secretario general de la SNTE sección 33, Ricardo Francisco Espinosa Magaña, consideró que estas recomendaciones no serían aplicables en México, debido a la situación precaria y de falta de suministros de seguridad en las escuelas.

“No tenemos una infraestructura que nos garantice que estemos cuidados, no tenemos aulas grandes, no tenemos espacios cómodos. Las distancias no impiden que haya un rebrote y en las escuelas no tenemos los insumos suficientes”, comentó.

Si bien reconoció que hay una problemática en la salud mental de los estudiantes debido al confinamiento y el encierro, dijo que preferirán buscar nuevas alternativas en la virtualidad para evitar el contacto directo con los estudiantes y maestros.

“Entendemos que el aislamiento genera aspectos de tipo emocional en la gente, pero estaríamos dispuestos a buscar formas para que dentro de la virtualidad existieran mecanismos y que las familias, desde estos cuidados con las distancias como el quedarse en casa, podamos revertir estos impactos que se están dando”, subrayó.

Aunque se les ha notificado de una posible reapertura de escuelas en los últimos meses, como sindicato han rechazado toda propuesta de reactivación, ya que consideran que es más importante la vida de los maestros, estudiantes y familias.

“No vamos a aceptar de ninguna manera que las escuelas sean reabiertas, en consecuencia, estaríamos pidiendo que se implementen mecanismos de auxilio y vigilancia a las familias.”, afirmó Espinosa Magaña.

Según el último reporte de la OMS, México ocupa el octavo lugar dentro de los 10 países con el más alto número de casos. Solo por debajo de Estados Unidos, Rusia, Brasil, Perú, Chile, India y Reino Unido.

Por lo tanto, al menos en Yucatán, los maestros afiliados al sector educativo federal, no estarían de acuerdo en la reapertura de escuelas para la impartición de la educación de manera presencial.

"Sería un auténtico riesgo y peligro para maestros, estudiantes, empleados y familias en general", concluyó.

