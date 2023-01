Llaman a no usar taxis el próximo viernes en Cancún; ataques contra conductores de Uber no cesan

Cancún.- Mientras persisten las agresiones a socios conductores de Uber en Cancún, la ciudadanía intensifica el llamado para que el próximo viernes se prescinda de usar taxis en la ciudad.

La medida va en repudio a los abusos cometidos por los operadores, los cobros excesivos, el maltrato al pasaje, el deplorable estado de muchas de las unidades que brindan servicio en la ciudad; los sitios de taxi habilitados sin autorización del gobierno; las agresiones a conductores de Uber y a chóferes de autobuses de transporte público, los bloqueos realizados como medida de presión y el impacto nacional e internacional que esto ha tenido en la imagen del centro turístico.

Lo que inició apenas como una convocatoria aislada desde el sábado pasado, perdida en las redes sociales, se ha vuelto una campaña ciudadana denominada “Un día sin taxi”, que convoca a la comunidad a “darle aventón” a vecinos, amigos, compañeros de trabajo o escuela, para evitar usar ese servicio y “ponerle un alto total al gremio taxista”.

La iniciativa invita además a denunciar en redes sociales a operadores de taxi que comentan actos arbitrarios, anotando el número de su unidad o tomándole foto, para presionar a que las autoridades –criticadas por su pasividad frente al problema– actúen.

Desde el 19 de enero, hasta ahora, las confrontaciones entre taxistas y operadores de UBER no han cesado, pese a las detenciones hechas el domingo pasado, ni a la Alerta de Seguridad lanzada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Tan poco valió el llamado público lanzado por la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta, el 23 de enero, horas antes del bloqueo realizado por taxistas a la entrada y salida de la zona hotelera, que obligó a turistas a caminar con maletas sobre el bulevar Kukulkán o ser transportados por patrullas de policía y unidades de Tránsito hacia el Aeropuerto Internacional.

Continúan los ataques a conductores de Uber

Hoy, una conductora de Uber denunció que fue víctima de una agresión cuando se encontraba cerca del sitio de taxi localizado fuera de un supermercado ubicado sobre avenida Xcaret, en el centro de la ciudad.

“Unos taxistas me dieron un encerrón y me poncharon las llantas. Yo me percaté hasta que venía a dejar a los usuarios a la zona hotelera”, dijo, a través de un video compartido en redes sociales.

Este mismo miércoles, en un intento por bloquearle el paso a un vehículo probablemente registrado ante la plataforma digital, taxistas provocaron un conflicto vial a la altura del kilómetro 3.5 del bulevar Kukulkán, también en la zona turística, lo que interrumpió el tráfico.

Elementos de la policía local arribaron al lugar para reabrir la circulación, mientras conductores particulares afectados por el cierre insultaron a los taxistas involucrados.

Otro socio conductor fue interceptado por taxistas, quienes lo presionaron para bajar al pasaje, cuando se encontraba a la altura del centro de hospedaje Mayan Monkee, en Punta Cancún, en la zona hotelera.

Otra persona denunció en redes que, pensando que era operador de Uber, taxistas le arrojaron ácido a su vehículo.

Anoche, los autobuses de transporte urbano que paran en Plaza Las Américas, en el centro de la ciudad, volvieron a ser cercados por taxistas, quienes desde hace meses han incurrido en este mecanismo de presión para impedirles brindar el servicio después de las 23:00 horas y orillar a la población a que aborde taxis.

#Cancun #UltimoMinuto

SIGUEEENN! los taxistas! Dos unidades le cerraron el paso a un vehículo de #Uber en la zona hotelera de #Cancun y uno de los taxis casi atropella a mujer policía al darse a la fuga. @azucenaupic.twitter.com/iM6CV2Pcq2 — January 25, 2023

Estos hechos no son nuevos. Entre septiembre y octubre del 2022 los chóferes de autobuses de transporte urbano, ahí, eran víctimas de acoso, amenazas y hasta golpes, lo que orilló a la clase empresarial a exigir a las autoridades locales, poner freno a los taxistas.

En aquel momento, Santiago Carrillo, presidente del Grupo Autocar, señaló que además de afectar a la gente que se emplea en la industria turística en el turno nocturno, los operadores de autobuses tenían miedo de presentarse a trabajar.

Suman 500 denuncias de conductores de UBER por ser víctimas de persecuciones

En entrevista con EL UNIVERSAL, la portavoz de los socios conductores de UBER, en Cancún, Agueda Esperilla, manifestó que durante más de cinco años han enfrentado persecuciones o “cacerías”, por parte de taxistas, coludidos con la policía municipal y el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).

Las agresiones han quedado plasmadas en al menos 500 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), desde hace cuatro años, sin que exista avance alguno.

Entre esas denuncias está la de un socio conductor que interpuso cuatro denuncias, una de ellas correspondiente a hechos ocurridos el 23 de noviembre del 2022, cuando fue a recoger a unos turistas al hotel Royalton y fue interceptado por dos unidades de taxi, de Cancún y de Playa del Carmen; de este último vehículo bajaron tres personas, armadas, que obligaron a bajar a los pasajeros y a él, lo amenazaron de muerte.

Agueda se refirió también a lo declarado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien minimizó la situación.

“Señor, por favor, este no es un tema político. No es para afectar a Morena ni a usted, que no le mientan. Esto lleva años y por fortuna, ya trascendió, para que se haga algo, aunque lamentablemente ha tenido que llegar hasta este punto para que volteen a escucharnos”, subrayó.



afcl