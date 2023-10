Ciudad Madero.— Ingenieros y arquitectos expertos en el tema de construcción, así como de revisión de edificios, coincidieron que en Tamaulipas se requiere una exhaustiva revisión de edificios, tanto por los responsables de Protección Civil del estado como de todos los municipios, para evitar más tragedias como el desplome de la iglesia de la Santa Cruz, en Ciudad Madero.

“Prácticamente era una bomba de tiempo”, expresó uno de los ingenieros entrevistados por EL UNIVERSAL, quien advirtió de algunas situaciones que ha observado en más edificios que se ubican en diferentes ciudades, incluyendo en la capital, Ciudad Victoria, “y así como esa hay muchas estructuras en Tamaulipas, que se pueden ir cayendo”.

Por temor a represalias que pudieran tener debido a sus declaraciones, el entrevistado (a quien mencionaremos como Rogelio) pidió respetar su identidad y mostró al reportero documentos que lo acreditan como experto en revisiones de construcciones.

¿Qué es lo que pudo haber sucedido en el derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz, se le preguntó?

“Por la experiencia que tengo, una causa es que no tenía columnas centrales que soportaran todo el peso de la loza, aunado a que los castillos que elaboraron de concreto, donde estaba anclada parte de lo que era la loza, no correspondían con la densidad para soportar tanto peso a tan larga distancia”, indicó.

Rogelio añadió que, “el error fue que no había columnas internas y colapsó en el centro, que normalmente el peso es ahí donde cae todo y, sobre todo, le agregaron peso con las formas internas. Todo eso con- llevó a que colapsara lo que es la iglesia. Desgraciadamente había gente, pero tarde o temprano iba a caerse toda la estructura”.

¿Los años que tenía la construcción también pudieron haber sido un factor?, se cuestionó.

“Sí, el tiempo, más el agregado de tiempo y hacer decoraciones dentro de la iglesia, fue lo que ocasionó todo este tipo de catástrofe. Era una bomba de tiempo y así como esa hay muchas estructuras en Tamaulipas, que poco a poco se pueden ir cayendo, por lo mismo”, advirtió.

¿Qué se requiere para evitar este tipo de accidentes?

“Se necesita una revisión exhaustiva por parte de los responsables de Protección Civil, tanto del estado como de los municipios, y que vayan checando paso a paso, porque así como cayó esta iglesia, también cayó anterior- mente el Colegio Repiso bajo condiciones muy similares, va a haber otras estructuras que van a seguir cayendo.

“Se debe revisar a fondo, pero evitar el burocratismo, hay que aplicar lo que es la normativa, tanto de Protección Civil del Estado como las normas a nivel federal”, opinó.

Otras fuentes consultadas sobre este tema coincidieron en la necesidad de una revisión exhaustiva y en las condiciones como se registró la tragedia, “por fotografías que han circulado entre ingenieros y arquitectos, coincidimos que una varilla se rompió primero, y aquello fue como un efecto dominó, al desplomarse el resto del techo segundos después”, precisó otro ingeniero.

Sobre el desplome, el coordinador de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González, expuso que la última inspección a la iglesia fue aproximadamente en el año 2020, como parte de una revisión de Protección Civil Municipal.

“No podemos decir que no volverá a ocurrir, porque esto no fue provocado; sin embargo, tanto las direcciones de Protección Civil y la Coordinación Estatal de Protección Civil nos hemos dado a la tarea de inspeccionar todos los establecimientos, no nada más los que se visiten masivamente”, explicó el funcionario.

Aseguró que en el último año tuvieron un incremento de casi 400%, en la atención a inspecciones, “porque eran pocas las acciones que antes se realizaron”.

¿Cómo va a ser el peritaje sobre el desplome de la iglesia de la Santa Cruz?

“La Fiscalía General de Justicia del Estado realiza el peritaje. A partir de las 5:00 horas del lunes, cuando se determinó que ya no había personas entre los escombros, acordonamos que entrará la fiscalía a hacer sus investigaciones”, respondió.

Según el obispo de la Diócesis de Tampico, monseñor Armando Álvarez Cano, el edificio de la parroquia de la Santa Cruz tenía una antigüedad de 50 años.