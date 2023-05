Ciudad Juárez.— A pesar de que las autoridades aseguran que en esta frontera el fentanilo sólo está de paso hacia Estados Unidos y no para el consumo, en 2023 se ha incrementado el número de pastillas aseguradas.

Sin embargo, lo que ha alertado es la detección, por primera vez, de una nueva modalidad conocida como fentanilo negro.

De acuerdo con reportes de diversas corporaciones de seguridad, a Ciudad Juárez está llegando el fentanilo de estados como Sinaloa, Jalisco y Michoacán para ser cruzado a la Unión Americana y ahí venderlo.

El único caso, hasta el momento, de fentanilo negro asegurado ocurrió el pasado 17 de mayo, cuando la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvo a un hombre identificado como José Paúl Q. R., de 35 años, quien portaba más de cinco kilogramos de fentanilo en una pasta negra, además de otras sustancias.

El aseguramiento de esta variable del fentanilo causó alarma entre las corporaciones policiacas y hasta de los integrantes de centros de rehabilitación, pues se dice que el fentanilo negro, gray death (muerte gris) o apache negro, llega a ser mucho más peligroso y potente, debido a que se mezcla con opioides como la heroína para producir un grado mayor de adicción.

En Estados Unidos, la Agencia Antidrogas (DEA) tiene identificado a este opiode desde 2017.

Se dice que el fentanilo negro contiene un coctel de opioides que llegan a ser mucho más letales que el fentanilo puro.

En la mira

César Omar Muñoz Morales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), reconoció que el fentanilo sí tiene presencia en esta frontera, pero sólo de paso a Estados Unidos.

“Hemos detectado la presencia de esa droga, pero con la intención de llevarla al vecino país. No hemos encontrado en realidad pequeñas dosis que se estén distribuyendo en la ciudad, eso nos marcaría ahí algo diferente. Con esto no digo que no se esté consumiendo, pero no hemos detectado una gran presencia en nuestra ciudad”, afirma.

Respecto al fentanilo negro, el mando asegura que esa nueva modalidad o color suele tener una pureza diferente que llegaría a afectar a nivel celular a quienes lo consumen. Por ello, explica, como corporación se está trabajando en capacitar a los agentes policiacos y caninos para detectarlo, y así asegurarlo antes de que llegue al consumo humano o al cruce a Estados Unidos.

“Ya tenemos avanzado el tema de la capacitación, nos auxiliaron autoridades estadounidenses y acabamos de certificar hace un par de meses a nuestros elementos caninos en el aroma del fentanilo, y estamos preparados con el tema”, asegura.

En 2022 esta corporación decomisó casi 130 mil pastillas de fentanilo normal.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), en estadísticas proporcionadas a EL UNIVERSAL, informó que de enero de 2023 al 19 de mayo de 2023 se han asegurado 156 mil 956 pastillas de fentanilo en la entidad.

De acuerdo con titulares de centros de rehabilitación y encargados de organizaciones civiles que tratan con personas con adicciones en Ciudad Juárez, todavía no existe un problema de consumo, pero no se descarta, debido al incremento de casos de sobredosis y a que usuarios de drogas como la heroína aseguran que ya se vende combinada con el fentanilo.