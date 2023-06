Reynosa.- Denisse Ahumada, la regidora de Reynosa, Tamaulipas, detenida en Estados Unidos por posesión de 100 libras (45 kilos) de cocaína, fue amenazada de muerte para cruzar el vehículo donde se encontró la droga, aseguró su abogado Samuel Reyes en entrevista con EL UNIVERSAL; dijo confiar en que los cargos sean retirados porque su cliente es una víctima.

Denisse Ahumada fue detenida el pasado 13 de junio en la garita de Falfurrias, Texas; en la camioneta que conducía se encontraron paquetes con droga escondidos en asientos y puertas, los cuales fueron detectados por el área de rayos x.

Denisse Ahumada fue detenida el pasado 13 de junio en la garita de Falfurrias, Texas Foto: Especial

El abogado indicó que, si el juez estatal decide no retirar los cargos, Ahumada enfrentará un proceso que puede tardar de 9 meses a 1 año.

"Lo que voy a decir es que ella estaba amenazada de muerte, legalmente tiene derechos que la ley le da como víctima, eso le puede ayudar para que el juez estatal determine dejarla en libertad", expuso.

El abogado destacó que los cargos federales que se le imputaban a Denisse Ahumada eran por posesión con intento a distribuir droga y ahora, solamente se le acusa del delito de posesión.

Samuel Reyes consideró que la regidora puede salir libre bajo fianza y posteriormente, tendría derecho a solicitar asilo en Estados Unidos para ella y su familia.

"En este nuevo proceso ella tiene derecho a fianza si se determina que no es culpable. Espero que se resuelva igual que en la corte federal, que el juez estatal interprete la ley de la misma forma.





“No sabía que había droga en el auto”, dice el abogado de la regidora

Actualmente, explicó el abogado, Denisse Ahumada se encuentra triste por las diversas versiones que circulan acerca del caso.

"La veo bien de salud, le informo a diario sobre su proceso, sobre sus derechos y entiende lo que está enfrentando. Ella es inocente, claro que sí", aseguró el defensor.

Dijo que, por la secrecía propia del caso, no puede informar sobre la ubicación de su familia o si su defendida dio a las autoridades estadounidense nombres y ubicaciones de quien, o quienes la amenazaron.

"Son personas de México que son responsables por estas drogas, ellos la amenazaron con matarla a ella y a su familia si no cumplía con llevar el auto. Hay una historia que ella es la corrupta pero esto habla de la corrupción que existe en México y del poder de otras personas, ella no tiene una mansión, propiedades, carros bonitos, ella estaba trabajando y contribuía con su comunidad, ella es víctima", insistió.

Negó que la regidora hubiera declarado que anteriormente había transportado droga hacia Estados Unidos, como se dio a conocer al momento de su detención.

"La realidad es que ella no sabía que había drogas en los vehículos. Hasta donde yo sé, dos o tres semanas antes le habían pedido que pasara un vehículo, le dijeron que lo hiciera o la mataban a ella y a sus hijas y cuando uno está amenazado, debe tomar una opción, por eso la ley debe protegerla", expuso el abogado.

Samuel Reyes manifestó que, de momento, las autoridades de Estados Unidos no le han ofrecido a Ahumada el derecho de integrarla en el programa de Testigo Protegido.

"No le han ofrecido el beneficio de testigo protegido, ningún oficial me ha contactado a mi o ella para ofrecerle protección; respecto al asilo (que ella pudiera solicitar), yo le he sugerido esto porque califica para quedarse con su familia en Estados Unidos, ya que fue amenazada de muerte. Yo confío en que quede en libertad porque yo he trabajado 15 años en esto y he visto que la mayoría de las veces, se logra la justicia en este sistema", finalizó.





