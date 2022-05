Justicia para Monse: Marlon Botas Fuentes sigue libre a un año del feminicidio

Este martes 3 de mayo se cumplen 380 días del feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, originaria de Veracruz.

El 17 de abril de 2021, su novio, identificado como Marlon Botas Fuentes la visitó en Boca del Río tras volver de Houston donde se vacunó junto a su familia contra Covid-19.

Sin embargo, la visita se tornó violenta. La golpeó brutalmente, dejándole con fracturas en cuello, brazos y un traumatismo craneoencefálico que culminó en muerte cerebral, por lo que el 23 de abril fue desconectada y declarada muerta.



Supuestamente, los padres de Marlon se encargaron de trasladarla a un hospital sin avisar del todo a la familia de ella.

También, ayudaron a que escapara Marlon, por quien la Fiscalía General de Justicia de Veracruz ofrece una recompensa de 250 mil pesos para quien ofrezca información que lleve a la localización y captura del feminicida.

NO se nos olvida tu cara

NO se nos olvidan los negocios de los cuales vive tu familia

NO se nos olvida que te están escondiendo

NO SE NOS OLVIDA QUE ERES UN ASESINO MARLON BOTAS FUENTES#JusticiaParaMonse pic.twitter.com/0sSHd54wai

— Dani Guzman (@danieelaguzman) May 24, 2021