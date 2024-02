Previo a la inauguración del Malecón de Villahermosa, un grupo de jubilados y personal despedido por el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) ya esperan al presidente Andrés Manuel López Obrador con pancartas para exigir su intervención para el pago justo.

De acuerdo con Adriana Mendoza Taracena, son más de 280 jubilados del COBATAB, que desde el 2017 no recibieron el monto completo de su liquidación y aun cuando desde la campaña presidencial del 2018 solicitaron la intervención de López Obrador, no han sido escuchados y ya les deben cerca de 700 mil pesos.

Por su parte, Guillermo Gómez Vega, extrabajador del plantel 10 con sede en Macuspana, también acudió a la sede donde se realizará el evento oficial de inauguración del Malecón de Villahermosa que tuvo una inversión de más de 3 mil millones de pesos.

Denunció que fue despedido junto a 30 compañeros más de manera injustificada desde el 2014 y aun cuando han acudido a pedirle ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador en siete ocasiones no han sido escuchados.

"No, en esta ocasión es la octava vez que acudimos ante el señor presidente. No, no hay respuesta, nos recibe un documento como este, en diferentes ocasiones e incluso aquí en el Estado, hemos acudido a las diferentes dependencias y no nos hacen caso", acusó.

Se espera que esta tarde el presidente por fin, después de meses de retraso, inaugure en un solo acto los dos malecones de Villahermosa cuya construcción inició en el 2012.

