El candidato a la gubernatura de Yucatán por la alianza Morena, PT, PVEM, Joaquín Díaz Mena, dijo que todas sus propiedades han sido presentadas en su declaración patrimonial, pero la plataforma “no ha actualizado de manera debida la información”.

“Es importante dejar en claro que todas mis propiedades han sido debidamente incluidas en mi declaración patrimonial más reciente, y esto puede ser verificado en los documentos correspondientes”, indicó a través de un comunicado.

De acuerdo con el candidato, “es común que algunas plataformas de transparencia, por su carga de trabajo, a veces se demoran en actualizarse”.

Aseguró que toda su familia, desde su abuelo hasta sus hijos, se dedican a la ganadería y “en Yucatán para nadie es un secreto que tengo dos ranchos cerca del municipio de Panabá, uno de 60 hectáreas y otro de 90”.

Huacho Díaz consideró que hay “una guerra sucia” con la intención de manchar su imagen personal y su desempeño como servidor público; “aseguró que siempre ha sido transparente, honesto y ha dado cumplimiento a los postulados del líder moral del movimiento: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

“Continuaré trabajando con diligencia y dedicación para representar fielmente los intereses de la ciudadanía y construir un Yucatán más justo y próspero para todos”, afirmó Huacho Díaz Mena.

EL UNIVERSAL publicó que Huacho Díaz posee cuatro inmuebles urbanos y dos ranchos ganaderos, cuyo valor comercial total sería de 34 millones de pesos, de los cuales sólo uno está en su declaración patrimonial: una casa en Mérida con valor de compra de 450 mil pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv