Incendio destapa carencias en Holbox

Cancún.— El incendio que se registró en los hoteles Casa Tortugas y Mawimbi en Holbox, la noche del lunes pasado, exhibió las carencias que padece la isla de 42 kilómetros de largo y dos de ancho, habitada por casi 2 mil personas y que es visitada en promedio por mil 800 turistas y trabajadores los fines de semana.

En Holbox no hay cuerpo de Bomberos, Dirección de Protección Civil, planta de tratamiento de agua y drenaje, y es vigilada por apenas 10 elementos de la policía. No cuenta con hospital, sólo hay un dispensario de salud, que no brinda atención las 24 horas ni los fines de semana.

A cubetazos

El siniestro, que dejó una joven lesionada, logró sofocarse durante la madrugada, gracias a que los habitantes echaron mano de cubetas, bombas de agua, mangueras y extintores.

Los bomberos que se sumaron a las faenas tuvieron que cruzar esa misma noche vía marítima desde la zona continental en Chiquilá, pues su base se encuentra en Kantuninkil, cabecera municipal de Lázaro Cárdenas.

Lo mismo pasó con los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), y a los bomberos y personal de Protección Civil que se desplazaron desde Cancún —a más de 160 kilómetros—, y de Solidaridad, que enviaron refuerzos y pipas de agua.

Ante la tragedia, los hoteleros se solidarizaron con los afectados y centros de hospedaje como Hotel Villas Palmar, Utopía Hostel y Aruma Káak, ofrecieron recibir sin costo a los turistas que se hospedaban en los inmuebles que se incendiaron.

Ofrecen adecuaciones

Ayer, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, recorrió la zona afectada por el incendio en Holbox, donde anunció que se construirá una estación de bomberos y se elaborará un mapa de riesgos —inexistente en una isla que se habita desde 1886—, para ubicar las zonas más vulnerables.

La mandataria indicó que se adquirirá una ambulancia acuática, se aumentará la capacidad policiaca, se habilitará un consultorio de medicina familiar con la colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se mejorarán los servicios públicos para la recolección y disposición de basura, pues el tema ha dejado una crisis en años anteriores.

Lezama Espinosa explicó que con la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de los cónsules de Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Noruega, se gestionó la emisión de pasaportes emergentes, pues la documentación oficial de varios ciudadanos de esos países, hospedados en los hoteles siniestrados, se quemó.

“Los cónsules están atendiendo de manera personal para entregar los pasaportes de emergencia a la brevedad y puedan regresar a casa los visitantes en sus vuelos, en tiempo y forma”, señaló la gobernadora.

Agregó que también está en comunicación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, “quien ha brindado todo el apoyo”, sin precisar qué tipo de ayuda.

Hasta el cierre de edición, no se había informado sobre la cuantificación oficial de daños. Tampoco las causas del incendio, aunque extraoficialmente pobladores han mencionado que se debió a la explosión de un tanque de gas en las cocinas del hotel Casa Tortugas.