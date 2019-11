Iglesia pide unidad de esfuerzos para que no se agrave la pobreza

Monterrey.- El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, llamó a unir esfuerzos a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a los empresarios, especialmente mexicanos, para que la pobreza no siga agravándose en el país.

“Pido respetuosamente a nuestro gobierno en todos los niveles y también a la empresa privada de mexicanos, que le apuesten por México que haya más empleo y que también los salarios sean cada vez mejores”, declaró el también arzobispo de Monterrey.

Reconoció que en Nuevo León hay una conciencia ya muy buena y muy alta de que los sueldos mínimos no son para nada la manera de resolver las necesidades de la gente, y en esta conciencia de la necesidad que tiene nuestro país, demandó a los empresarios a que no tengan miedo al futuro, “es mejor afrontarlo dialogando cerca de las autoridades, para que en México haya empleo, que no dependamos sólo de las inversiones extranjeras, porque también México tiene muchas posibilidades, hay muchos mexicanos que tienen dinero y pueden invertirlo en el país”.

En el marco de la Tercera Jornada Mundial de los Pobres propuesta por el Papa Francisco, Cabrera López invitó a sacerdotes, fieles y sociedad en general a que se acerquen a los más necesitados a compartir un poco de lo que tenemos, y a promover el aumento de oportunidades laborales en las empresas.

Citó que en todas las misas de este domingo, en la Arquidiócesis de Monterrey, se realizó una colecta especial para apoyar a quienes viven en pobreza extrema. La ayuda se entregará a través de la asociación Cáritas y el proyecto Hambre Cero que inició hace más de dos años, con la colaboración de instituciones universitarias, gobierno estatal y la iglesia católica.

En rueda de prensa, el también arzobispo de Monterrey comentó que durante la Asamblea Plenaria de la CEM, que se realizó del 11 al 15 de noviembre, se refrendó el compromiso con los pobres, para realizar su actividad pastoral atendiendo las grandes preocupaciones que agobian al país, y que afectan en especial a las familias que además de la pobreza, sufren la violencia que se vive en México.

“Son muchos los desafíos que se presentan, pero estamos seguros Dios nos dará la luz necesaria para encontrar caminos y vivir mejor lo cotidiano, viviendo también en paz unos con otros”, expuso Cabrera López.

En ese sentido señaló que el Papa Francisco pide alentar la esperanza, que gobiernos y ciudadanos, no se cierren ni física ni espiritualmente a los demás, que no haya tantos muros por las dificultades que tiene la vida social, que no haya muros entre países ni en las ciudades, pues donde hay intercambio entre personas también se genera paz y desarrollo.

afcl