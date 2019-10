Hombre semidesnudo protesta contra alcalde de Chiapas

Un hombre semidesnudo protestó por las calles de Chiapa de Corzo, en contra del alcalde de ese lugar, Jorge Humberto Molina Gómez, que en la última década ha pasado por el PRI y partido Verde, y que en días pasados se sumó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El hombre, que llevó una pancarta conla leyenda: “Que el Estado de derecho sirva para mantener la paz social con su justicia y no la represión del pueblo sediento de justicia”, recorrió las principales calles de la localidad, para luego hablar unos minutos frente a la alcaldía.

El solitario manifestante, con una bandera blanca, le recordó a Molina Gómez los principios de la Cuarta Transformación.

“Por el bien del pueblo: Primero los pobres. No robar, no mentir, no traicionar”, mencionó.

Después, el hombre se instaló unos minutos en el espacio donde el alcalde Jorge Humberto Molina Gómez acostumbra estaciona su auto, para mandar un mensaje y dijo que los trabajadores del ayuntamiento son obligados a asistir a reuniones masivas, previa a la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, como es el 20 de enero que se celebra a San Sebastián.

Luego dijo que los habitantes de Chiapa de Corzo, aún están en espera de que se conozca dónde fueron a parar los recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

Añadió que tampoco se conoce el destino de los 150 millones de pesos que envío la federación para el mejoramiento de Chiapa de Corzo, como parte del programa de Pueblo mágicos.

El hombre no fue atendido por nadie y después de permanecer unos minutos frente a la alcaldía, el hombre se trasladó a su hogar.

shgm