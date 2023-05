Chilpancingo.- A las 3:30 de la tarde, cerca de la caseta de peaje de paso Morelos, en el municipio de Huitzuco, en Guerrero, Mario Vergara Hernández halló el cadáver de la joven Lesly Martínez Colín.

El hallazgo de Lesly Martínez no ocurrió por una operación de localización de las fiscalías de la Ciudad de México, Guerrero y Morelos, como lo informaron.

Lesly Martínez fue desaparecida el 30 de abril en la Ciudad de México. La última vez que la vieron fue en la alcaldía Álvaro Obregón.

Mario Vergara llegó al lugar porque un paisano fue hasta su trabajo para avisarle que unos campesinos habían hallado el cadáver de una mujer sobre la autopista.

“Convencí al anónimo que me llevara, con mucho miedo me llevó. Era el cuerpo de una mujer joven, de piel blanca y cabello rojo. No le vi la cara porque estaba boca abajo. El cuerpo estaba en estado de putrefacción pero aún conservado porque la dejaron en un lugar fresco, bajo un árbol, donde no le daban los rayos del sol”.

Lee también Entregan cuerpo de Lesly Martínez a sus familiares; será trasladado a la CDMX

Le avisaron a Mario Vergara porque desde el 2016 se convirtió en uno de los principales buscadores de personas desaparecidas en Guerrero y el país. A él le llegan muchos casos de mujeres, hombres y jóvenes desaparecidos en la región.

Después del hallazgo, Mario Vergara avisó a las autoridades y peritos de la Fiscalía General de Guerrero y de la Ciudad de México llegaron.

“El levantamiento lo hicieron sin ningún protocolo, como siempre lo hacen. Después me enteré que la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que gracias al operativo de búsqueda el hallazgo con esta persona, pero no fue así, fue gracias al anónimo quien avisó. No fue al despliegue de búsqueda que hicieron, porque ellos anduvieron un día antes y no hallaron nada. Yo tampoco la hallé yo, fue la gente que me avisó".

En cuanto llegaron las autoridades, cuenta Mario Vergara, cercaron el área.

“La fiscalía de la Ciudad de México, los investigadores, llegaron buscando los tatuajes de Lesly, buscaron las señas que tiene Lesly, ellos dijeron: ´bueno todas las señas coinciden, los tatuajes, pero tenemos que hacer las pruebas de identificación”, contó.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que difundió la fiscalía de la Ciudad de México, Lesly Martínez tenía cuatro tatuajes: en el antebrazo izquierdo el nombre de Peyton; en el lado derecho del pecho la imagen de una familia y detrás de la oreja un corazón y al costado la pluma de un ave.

Lee también "Que pague su error": Familiares de Lesly Martínez piden a su presunto agresor que se entregue para ser juzgado

No sólo coincidía con los tatuajes, también el cabello rizado y teñido de rojo.

“Tenía el cabello rojo, ondulado, pero los investigadores buscaban un vestido negro y zapatillas, pero el cuerpo no tenía ni vestido ni zapatillas, de hecho, ni zapatos tenía, pero si los tatuajes coinciden y el cabello rojo, yo dije: es Lesly, porque en esta zona no hay muchas mujeres desaparecidas con el cabello rojo”.

“Este hallazgo no fue gracias a la inteligencia de las autoridades, fue circunstancial: un campesino que halla, que con miedo avisa y de ahí se localiza”.

Mario Vergara busca a su hermano Tomás, quien fue desaparecido en Huitzuco en 2012. Él es fundador del Colectivo Los Otros desaparecidos, un grupo que surgió después de la desaparición, asesinato y ataques armados contra normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014 en Iguala.

Hizo un llamado a todos los ciudadanos a dar información para hallar a más desaparecidos.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl