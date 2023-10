Un grupo de habitantes del municipio de Asunción Ocotlán, ubicado en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, encarceló desde la tarde del martes a Concepción García García, la presidenta municipal, a quien acusan de un presunto desfalco de los recursos públicos, por lo que exigen su renuncia.

Los pobladores acusan a la edil, quien ganó la presidencia municipal de la mano del partido Fuerza México, de un presunto desvío millonario, así como de la falta de obras públicas y de tratar con prepotencia a los habitantes, según sus propios testimonios.

En un video que circula en redes sociales se observa como el grupo de unas 30 personas protesta contra la presidenta y la encarcela en una celda, esto tras tomar el Palacio Municipal. La intención de los inconformes es que la mujer firme su renuncia al cargo, lo que finalmente aceptó una vez encarcelada.

Edil pide intervención del Gobierno y Fiscalía estatales

Según los habitantes, desde 2022 existe descontento contra García García y aseguran que desde el año pasado está pendiente la realización de una auditoría a los recursos públicos que recibe el ayuntamiento y exigen que también se fiscalice el gasto del presupuesto de este 2023.

Tras cumplirse más de 24 horas del encarcelamiento de la edil, por la noche de ayer la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pidió la intervención del gobierno estatal y a la Fiscalía General del Estado (FEGO) para que salvaguarde la integridad física de la edil, así como para generar “condiciones de gobernabilidad” en Asunción Ocotlán.

“Inmediatamente que se tuvo conocimiento de la privación de la libertad de la presidenta municipal de Asunción Ocotlán, Concepción García García, la DDHPO solicitó, en el marco de sus competencias, la intervención de la fiscalía y la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad física de la edil y de generar acciones de gobernabilidad y paz en dicho municipio”, informó en un breve comunicado.

Además, el órgano autónomo informó que inició de oficio el expediente de queja con folio DDHPO/1647/(16)OAX/2023, para indagar posibles violaciones a los derechos humanos.

Aunque la retención de servidores públicos no es raro en municipios indígenas que se rigen por Sistemas Normativos Internos cuyo máximo órgano de toma de decisiones es la Asamblea Comunitaria, Asunción Ocotlán se rige por el sistema de partidos políticos.

Secretaría de Gobierno no ha respondido al llamado de la Defensoría

Hasta las 9 de la mañana de este jueves el gobierno de Oaxaca no ha informado si ya se entabló diálogo con los inconformes que mantienen encarcelada a la edil. EL UNIVERSAL consultó si la Secretaría de Gobierno había respondido al llamado de la Defensoría; no obstante, no se ha obtenido respuesta.

