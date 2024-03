Acapulco.- Los gobiernos federal y estatal establecieron acciones para prevenir y combatir los incendios forestales en Guerrero que, en este año, se pronostican 200 con una posible afectación de más de 110 mil hectáreas.

Además, para los meses de abril y mayo se espera el mayor número de incendios, debido a las altas temperaturas que serán de 46 a 48 grados, con rachas de viento con intensidad de 45 a 75 kilómetros por hora u los bajos niveles de humedad.

En la reunión del Comité Estatal de Manejo de Fuego, en la participaron autoridades federales y estatales, se advirtió que se está ante un panorama que no es privativo de Guerrero y del país, sino a nivel mundial.

También, en la reunión la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que en lo que va del presente año, se han registrado 24 incendios, con afectación en mil 779 hectáreas.

Los municipios en que se han presentado incendios son Acapulco, Coyuca de Benítez, Chilpancingo, Eduardo Neri, Tlapa, Petatlán, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla.

Asimismo, expuso que en la estadística de incendios forestales del 2023, en el estado se presentaron 219 eventos, con una superficie afectada de más de 111 mil hectáreas.

Por ello, se realizará una campaña para exhortar a la población a tener cuidado cuando viaje o realice actividades en los que utilice algún objeto que produzca fuego, como colillas de cigarro o prensa fogatas, porque un elevado número de incendios se deben al descuido.

Se dijo que no hay nada más importante que salvaguardar la vida, la integridad de las y los guerrerenses; se hizo el compromiso verbal de esa es la misión y así se hará, porque si bien los incendios no se pueden evitar, si actuar con eficacia para que no se pierdan vidas.

A la reunión asistieron representantes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).









