Gobernadora de Quintana Roo se disculpa con turistas tras incendio en Holbox

Holbox.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se disculpó personalmente con turistas extranjeros, que se vieron afectados por el incendio registrado la noche del lunes en la isla de Holbox.

Durante su recorrido por la isla, realizado esta mañana, la gobernadora atendió a turistas nacionales y extranjeros. A uno de ellos le dijo “I´m so sorry about this” (siento mucho esto), en referencia al incendio que consumió los hoteles Casa Tortugas y Mawimbi. El turista, un hombre joven de habla inglesa, le respondió: “It´s not your fault” (no es tu culpa) y ambos se abrazaron.

“Estamos trabajando ahorita para ayudar a las y los turistas de diferentes nacionalidades, que tienen que regresar a casa, que sus documentos están dentro de sus habitaciones, en las cajas fuertes”, declaró Mara Lezama.

También lee: Sofocan incendio en Holbox; autoridades anuncian construcción de estación de Bomberos en la isla

Sobre los heridos, señaló que hubo una persona que se lastimó al caer, que estaba ayudando a sofocar el fuego, y tuvo que ser suturada; otra que se rompió el dedo de una mano, y una más que “inhaló fuego”, y todas fueron atendidas.

Agregó que su gobierno inició a trabajar desde el primer minuto en que se informó del incendio. Destacó que “fue una respuesta inmediata aún ante la lejanía de Holbox”.

Indicó que se trabaja en el recuento de los daños materiales y se hará un peritaje para conocer el origen de la conflagración.

También lee: Atacan a familia en Tlajomulco, Jalisco; mueren dos y bebé queda herida



La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se disculpa con turistas extranjeros, que se vieron afectados por el incendio registrado la noche del lunes en la isla de #Holbox. Video: Especial pic.twitter.com/seHzmaqVYI — El Universal (@El_Universal_Mx) November 29, 2022

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asgs