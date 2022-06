Gobernador de Sinaloa califica de injusta alerta de viaje emitida por EU

Culiacán, Sin.- La alerta que emitió Estados Unidos a sus ciudadanos para que no viajen a Sinaloa por índices de violencia e inseguridad, es injusta, en virtud que se tiene una disminución del 23 por ciento en delitos como homicidios, indicó el gobernador, Rubén Rocha Moya.



Señaló que este nuevo "Warning" recién emitido no tiene justificación, cuando en el vecino país del norte, los sucesos de violencia van en aumento y el sentido contrario va el estado de Sinaloa, como se puede comprobar con los datos oficiales que se tienen.



De gira por el puerto de Mazatlán, el ejecutivo estatal externó que en su administración el tema de la seguridad es prioritaria y con base en las acciones conjuntas que se desarrollan, la tasa de homicidios dolosos, con relación a los años anteriores, han disminuido en un 23 por ciento.



Rocha Moya consideró que Estados Unidos tiene una doble moral, por un lado, emite alertas a sus ciudadanos para que no viajen a Sinaloa bajo el criterio de un supuesto aumento en la violencia, cuando ellos en forma interna, continuamente registran enfrentamientos mortales y ataques de personas armadas.

Asentó que, con apoyo de las fuerzas federales, se mantiene una fuerte presencia en carreteras, en el medio urbano y rural, con buenos resultados, en cuanto a una disminución en diversos delitos de alto impacto, por lo que esta nueva alerta es injusta.



El viernes pasado, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, al conocer la emisión de un nuevo Warning, para cinco estados de la República mexicana, en donde se incluye a Sinaloa apuntó que hay mas violencia en la Unión Americana que en Mazatlán.



Advirtió que esta nueva medida afecta en forma negativa a la entidad y en forma muy marcada a Mazatlán, por ser uno de los puntos turísticos mas importantes, por lo que se debe rectificar esta posición que se emitió.

