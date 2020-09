Fue sarcasmo decir “mi esclava” a trabajadora doméstica, argumenta Marcela Luqué

Monterrey.- La senadora suplente de Movimiento Ciudadano por esta entidad, Marcela Luqué Rangel, quien se negó a ofrecer disculpas por llamar “mi esclava” y “mi muchacha” a una mujer que trabaja para ella en las labores del hogar, argumentó que sus críticos no entienden el sarcasmo.

Asimismo, Luqué Rangel acusó al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de los ataques en su contra, pues afirmó que quieren pegarle a Movimiento Ciudadano porque son los más fuertes para las elecciones de 2021.

Un usuario de redes sociales escribió: "hay una senadora suplente que piensa que en México es aún viable hablar de 'esclavos'. Sí, @marcelaluqu, de @MovCiudadanoMX, llamó a la trabajadora doméstica que labora con ella como 'esclava'. Así el clasismo y la desfachatez de quienes militan en MC".

En respuesta, la abogada y master en dirección en campañas electorales señaló: “Por favorrrrr, si no puedes reconocer el sarcasmo te mando una app para que te ayudes...Antes de eso, checa los ataques...NO INVENTES!!!”.

Su argumento provocó comentarios de 'aliento': "No se deje, aquí somos muy fans de cómo está desprestigiando a todo su partido. Siga así. Uno más: “Total apoyo senadora, estamos con usted y Samuel García, sigan así para que en el 2021 no haya ni un solo curul, ni un solo ayuntamiento de MC”.

Otra persona le espetó: ¿Sarcasmo? Lo que hace la gente para negar su espíritu clasista, soberbio y discriminador... Un usuario en respuesta a su ofrecimiento de una app a fin de que sus detractores “identifiquen” el sarcasmo, le reviró, “Y yo te mando una "app" para que ya no te "app... endejes".

Al tiempo que, sobre su justificación de llamar “mi muchacha” a su trabajadora del hogar argumentando que “así les llamamos en Nuevo León” y no es clasismo, uno de sus críticos comentó que en tal caso ella sería “la muchacha” de sus representados en el Senado, a lo que otro usuario precisó: “Bueno... la muchacha de la muchacha” porque es la suplente...”

A fin de tratar de ganar la polémica, Luqué Rangel expuso, que seguirá cuestionando al gobierno federal por el mal estado del sistema de salud, y argumentó, “lo que quiere MORENA es pegarle duro a MOVIMIENTO CIUDADANO en NUEVO LEÓN...Porque sabe que somos los más fuertes para 2021...Y están buscando cualquier pretexto para pegarnos...Pero con la pena, aquí no va a ser y menos sobre las personas vulnerables de mi estado! #Se fregaron”.

Retó, me pueden mandar al ejército entero de bots que no me voy a callar! ¡Hay corrupción en el sector salud! Y a la gente se le están haciendo abusos e injusticias cobrándoles cosas...Ahora ya hay que dar moches, hasta para sacar a nuestros muertos y darles cristiana sepultura¡.

afcl/nv