Fue asunto de la FGR operativo para detener a Caro Quintero, no tenían que notificar a Gobierno de Sinaloa: Rocha Moya 

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dijo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no tiene porqué comunicarse con él para hablar sobre la captura de Rafael Caro Quintero, en la sierra del municipio de Choix, puesto que las autoridades estatales no intervinieron.



Volvió a insistir que él no tiene información sobre el operativo de la Marina ni fue alertado previo a la ejecución del mismo, puesto que se trata de un asunto de la Fiscalía General de la República, con la participación de elementos de la Marina.



Durante su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal, respondió a interrogantes, sobre si hubo alguna comunicación con el presidente, a lo que respondió que este no tiene porque hablarle de este asunto.





Rocha Moya, consideró que ya fue esclarecido que la agencia norteamericana de la DEA no tuvo participación en el operativo desarrollado el pasado fin de semana, en la zona serrana del municipio de Choix, donde se logró la detención de Caro Quintero.



Según la información dada a conocer, Rafael Caro Quintero, oriundo de la Noria, Badiraguato, fue localizado en la comunidad de San Simón, en la sierra del municipio de Choix, un pequeño poblado de solo 29 habitantes, ubicado a 733 metros sobre el nivel del mar.



Por su ubicación, en plena sierra, colindante con el vecino estado de Chihuahua, la comunicación terrestre es muy complicada por lo accidentado del camino, por lo que sus habitantes, solo mantienen contacto con los poblados vecinos de Casas Viejas, el Cajón, Bacayopa, el Llano y Carrizos de los Sarmiento, entre otros.

