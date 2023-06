Saltillo.— Manolo Jiménez Salinas, virtual ganador de las elecciones a gobernador en Coahuila, sostiene que en esa entidad el amor le ganó al odio y el trabajo le ganó a la grilla y a la polarización.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el priista destaca la creación de un frente ciudadano y no partidista como el eje de su victoria, y asegura que esa es la “fórmula mágica” para que la coalición Va por México sea competitiva en 2024, porque “cuando hay unidad y trabajo en equipo somos invencibles”.

Afirma que el PRI sigue siendo fuerte y competitivo a nivel nacional, y pide a los ciudadanos comparar los resultados de los gobiernos del tricolor con los emanados de Morena, “donde hay resultados catastróficos en materia de seguridad”.

Sobre la megadeuda en el estado, destaca la creación de un Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera que se encargará de definir la mejor ruta para garantizar finanzas sanas.

El abanderado de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por PRI, PAN y PRD, reitera su llamado a la unidad con el resto de las fuerzas políticas “para que a Coahuila le vaya bien”, y solicita una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “a fin de plantearle nuestras necesidades y ver de qué manera nos puede ayudar”.

¿Cómo se siente con esta victoria tan holgada?

—Estamos muy contentos con el resultado del domingo porque lo hemos venido trabajando durante muchos años con un gran equipo. Como dicen, en la vida se cosecha lo que se siembra. Sumamente agradecido con los coahuilenses por su voto de confianza y, a su vez, muy comprometido con esta gran responsabilidad que representa gobernar un estado como el de nosotros, que es un estado potente, con un gran desarrollo y con muy buenos indicadores. Entonces, vamos a trabajar fuerte y ya estamos trabajando en el plan ejecutivo para poder cumplir con los 10 ejes a los que nos comprometimos en campaña.

¿Cuáles son estos ejes?

— El principal es la estrategia denominada Coahuila Blindado, que contempla diversas acciones para seguir manteniendo nuestro estado como uno de los más seguros del país, pero también hay estrategias de promoción económica. Implementaremos un programa de salud popular, vamos por la creación de programas sociales, atención a personas con discapacidad, fortalecimiento de la educación y atención a la juventud, por mencionar algunos.

En Coahuila se frenó el crecimiento de Morena, ¿qué representa para ustedes?

—Más allá de enfocarnos en eso, nos enfocamos en trabajar y en construir un proyecto ciudadano. Siempre pensamos en positivo. Logramos ser un punto de encuentro entre todos los coahuilenses que queremos hacer cosas buenas por nuestro estado. Ese fue el éxito de este proyecto, porque lo que construimos fue más allá de un frente entre partidos, fue un frente ciudadano integrado por la sociedad civil organizada, pero también por la iniciativa privada, y cuando tú conformas un frente ciudadano en torno a un estado, cuando logras aglutinar a la gente, creas un frente invencible.

¿Esta estrategia será la fórmula mágica para ganar en 2024?

—Cada elección es diferente y vamos a ir viendo el escenario de 2024, pero con esta fórmula estamos listos para lo que venga. ¿Por qué? Porque no es un partido, y esto es algo que a lo mejor no comprendieron nuestros adversarios cuando nos calumniaban, que no es un tema de partidos, sino de ciudadanos que quieren ir hacia adelante y que quieren una mejora continua.

El Presidente de la República ya reconoció su victoria. ¿Cómo va a colaborar con esta administración federal siendo oposición?

—Así como creemos en los ciudadanos y así como creemos que esa es la fórmula mágica para impulsar los buenos proyectos y las buenas estrategias, también sabemos que la coordinación entre municipio, estado y Federación es fundamental.

En cuanto nos entreguen la constancia estaremos buscando al Presidente de la República para ver si podemos ir a platicar con él, ir a platicarle el sentir y pensar de los coahuilenses, platicarle cuáles son las necesidades de nuestra gente y ver de qué manera nos puede ayudar, porque algunas de las necesidades de nuestra gente están relacionadas con el gobierno federal. Entonces, esperamos contar con su apoyo.

¿Colaborará con sus adversarios de los otros partidos?

—Por supuesto que sí, debemos estar en sintonía, estar en comunicación. Podemos no coincidir en lo político, pero estoy seguro de que coincidimos en que queremos que a Coahuila le vaya bien.

¿Cuáles son los principales retos? Está el tema de la megadeuda por más de 38 mil millones de pesos

—El compromiso financiero del estado se ha mantenido durante los últimos años, y lo que haremos es integrar un Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera para que en equipo y los mejores economistas de Coahuila, me refiero a hombres y mujeres profesionistas, podamos definir una ruta en la materia; que determinemos si sólo se pagan intereses, si se abona a capital o si se renegocia esta deuda, pero eso lo vamos a decidir en conjunto con la ciudadanía, al tiempo que vamos a crear esquemas financieros que ocupamos para poder tener flujo de recursos y de esa manera impulsar los grandes proyectos en materia de seguridad, de educación, etcétera.

Hay quienes afirman que el PRI está a punto de morir. ¿Qué responde?

—Aquí en Coahuila tenemos un PRI fuerte, un PRI vivo, un PRI unido, echado para adelante, un PRI que ha entendido desde hace tiempo que el trabajo con la sociedad es importante, que la mayoría de la gente no simpatiza con los partidos políticos, sino con las personas, con los proyectos, por eso hemos logrado buenos resultados. Sí, con el PRI en alianza con otros partidos, pero con una gran participación de la sociedad, y eso es lo que nos diferencia aquí en Coahuila, que hemos venido ciudadanizando la política.

¿De qué tamaño es el reto? Habrá que gobernar bien para fortalecer al partido de cara a 2024

—Sí, es un gran reto, pero lo vamos a lograr. Las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias. Yo siento que algunos coahuilenses vieron al gobierno actual emanado del PRI, porque el gobernador [Miguel Ángel] Riquelme es priista y ha hecho un gobierno con muy buenos resultados. Es cuestión de voltear a ver lo que está pasando en estados como Zacatecas o Sonora. Hace cinco años Sonora y Coahuila eran estados gemelos en términos de seguridad, de calidad de vida, de competitividad económica, y hoy lo que viven es catastrófico; los indicadores y los datos duros no mienten. Obregón, Sonora, era una de las 20 ciudades con mejor calidad de vida y ahora es la quinta ciudad más violenta del mundo. Entonces, sí hay una gran diferencia entre el gobierno de Sonora, donde está Morena, y el gobierno de Coahuila, encabezado por Miguel Riquelme.

¿Algún mensaje para los ciudadanos?

—Que nosotros, en Coahuila, cerramos filas en torno a nuestro estado, en torno a lo que era mejor para Coahuila, y aquí lo importante es destacar que el amor le ganó al odio, el trabajo y los resultados le ganaron a la grilla y a la polarización, y que la ciudadanización de la política le ganó a la politiquería. El presente y futuro de nuestros hijos les ganaron a absolutamente todo, y es que cuando hay unidad y trabajo en equipo somos invencibles. Entonces, [quiero] decirles a los coahuilenses que vamos a honrar su confianza cumpliendo.

