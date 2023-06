Las integrantes de Mujeres Mazatecas por la Libertad, quienes reclaman la liberación inmediata de seis presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, anunciaron la conformación de un Comité de Autodefensa como una forma de hacer frente a “las detenciones arbitrarias, torturas, corrupción, la fabricación de delitos graves y grupos caciquiles” en esta comunidad de la región Cañada de Oaxaca.

A través de un manifiesto denunciaron que en el año 2011 se formó o reintegró el grupo caciquil que hasta la fecha azota a Eloxochitlán de Flores Magón, encabezado por la actual titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas, quien ya fue presidenta municipal y diputada local.

"Empezó al lado de su padre, el señor Manuel Zepeda Cortés, cuando éste usurpó la presidencia municipal de 2011 a 2013, el pueblo no le dio el bastón de mando. Él no tiene foto en la plaza pública recibiendo el bastón de mando. Nunca contó con la legitimidad del pueblo porque hizo trampa para tomar por la fuerza un cargo que el pueblo nunca le dio. El candidatearse por su propia voluntad no es una práctica comunitaria, mucho menos el hacer grupos para juntarlos el mero día".

También sostuvieron que Manuel y Elisa Zepeda fueron respaldados por todos los gobiernos del estado de Oaxaca, quienes han dejado en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos contra toda la población, desde la fabricación de delitos hasta la tortura. Y acusó a este grupo caciquil y al gobierno del estado de fabricar los delitos que los someten a la prisión y persecución política.

En su manifiesto exigieron al Congreso de la Unión la urgente modificación de las leyes en materia de amparo indirecto, porque calificaron como injusto que las decisiones finales queden en manos de jueces locales que actúan por consigna, y a quienes no les importa reiterar órdenes de aprehensión o autos de formal prisión violatorias todas las veces.

"Así como lo hicieron con nuestro compañero Omar Hugo Morales, para quien cinco veces el Juez federal dijo que su auto de formal prisión era ilegal y las cinco veces el Juez de Huautla de Jiménez lo repita igual de ilegal. ¡Las leyes deben garantizar justicia! Y no ser instrumentos de tortura y tratos crueles para las personas indígenas ni para nadie".

Exigen liberación de 6 presos políticos de Eloxochitlán

Al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, demandaron que se pronuncie por el cese inmediato de la prisión preventiva de los presos políticos mazatecos de Eloxochitlán Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Omar Morales, y de Francisco Durán, quienes llevan nueve y cinco años en prisión sin sentencia; y que se pronuncie por la revocación de la sentencia de 50 años contra Miguel Peralta.

A Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), exigieron detener el riesgo inminente de cateos a los hogares de mujeres e infancias familiares de los perseguidos políticos.

Mientras que al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, le pidieron revisar las condiciones del Estado de Derecho en el estado de Oaxaca, "donde reina la impunidad con el 100% de casos en feminicidios y homicidios dolosos y, por otro lado, al ocupar el tercer lugar en la fabricación de delitos graves para sostener la prisión política que a nueve años lesiona gravemente a cuarenta familias indígenas".

