Este lunes familiares de las 12 víctimas que fueron asesinadas a sangre fría la noche del domingo por parte de un grupo de hombres armados en una ex hacienda de Salvatierra, Guanajuato lamentaron el deceso de sus parientes y pidieron "que se respete su dolor".

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo en una propiedad privada de Salvatierra, Guanajuato, cuando un grupo de jóvenes estudiantes se encontraba disfrutando de una posada en una exhacienda en la comunidad de San José Del Carmen cuando hombres armados irrumpieron el lugar dejando a 12 de ellos sin vida y a 11 más lesionados.

Las víctimas mortales de esta masacre son 10 hombres y dos mujeres, cuyas edades van entre 16 y 35 años.

"Siempre fuiste ese rayito de luz en nuestras vidas"

En redes sociales, Ximena Almaraz, hermana de Héctor "N", quien fue identificado entre las víctimas que perdió la vida en el atentado, lamentó los hechos y pidió comprensión por el dolor que ella junto a su familia esta atravesando.

"Eras mi todo gordoño, no me imagino una vida sin ti. Descansa tranquilo, porque tú siempre fuiste ese rayito de luz en nuestras vidas, eras como el curita en el alma que hacía que todo estuviera bien. No tengo palabras hermanis, no puedo creer en lo efímera que es la vida; solo sé que disfrutaste cada momento, cada día, a cada persona, eras feliz con todo lo que te rodeaba. Te voy a amar hasta que mi corazón deje de latir y aún más allá mi gordo", dijo.

Por su parte, Paulina Lopez, pareja de Antonio "N" confirmó el deceso de su novio y admitió su pesar en redes sociales.

"Mi corazón se van con ustedes, es un dolor en el pecho inexplicable. Lamentablemente noticia mis Antonios. Los amo por siempre!!", comentó.

Piden donadores de sangre para víctimas del ataque en Salvatierra

Además el grupo musical Dinastía Cornejo, agrupación que amenizaba la fiesta cuando sobrevino el ataque armado, en sus redes sociales anuncio que “por causas de fuerza mayor” suspendían sus servicios, y pidió donación de sangre para algunos de los integrantes heridos.

Asimismo, el Consejo ITCelaya, confirmó que uno de sus estudiantes Emiliano "N" perdió la vida tras el atentado y exhortaron a las autoridades a dar con los responsables.

"Extendemos nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos. Instamos a las autoridades a redoblar esfuerzos para identificar a los responsables de este trágico suceso, condenando enérgicamente estos actos que afectan no solo a la comunidad lince, sino a la sociedad en general", se lee en el comunicado.

Fuentes estatales de seguridad revelaron que, de acuerdo con los avances de la investigación, cuatro sujetos que no estaban invitados se colaron a la fiesta.

Hasta el momento los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses en la ciudad de Guanajuato; se espera que los cuerpos sean entregados a sus familiares este lunes.

