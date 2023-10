Mérida, Yucatán.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó que en Yucatán van en aumento los fraudes de financieras que ofrecen dinero de forma rápida y sin documentación.

"Unas 600 personas de Yucatán han sido víctimas de fraude a manos de la delincuencia organizada que se disfraza de empresa de préstamos de dinero", advirtió Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef.

En el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera en el Estado, manifestó que en las redes sociales se ofrecen préstamos, cuyas "empresas" aseguran que no checan buró de crédito o prometen dinero con sólo entrar a una aplicación.

Alertó que estas financieras obtienen información del celular "una vez que te entregan el crédito, pero a los pocos días aplican un esquema de cobranza que incluye las amenazas e intimidación".

"Se trata de delincuencia organizada que ofrecen falsos esquemas de crédito y de extorsión, delitos que cometen porque tienen información del cliente, como contactos, fotos, videos y que amenazan con hacerlos públicos", alertó.

Dijo que no se tiene una cifra exacta de las personas que han sido víctimas de estas pseudo financieras, y "lamentablemente la Condusef no tiene facultades ni atribuciones para atenderlas porque no se tratan de instituciones financieras, sino de la delincuencia organizada".

Yucatán es sede de la Semana Nacional de la Educación Financiera que promueve la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) y la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

