Esteban Villegas Villarreal: "Habrá mano firme para devolver tranquilidad"

Esteban Villegas Villarreal, ganador de la elección a gobernador como abanderado de la alianza Va por Durango del PRI, PAN y PRD, no ha tenido tiempo ni de cantar tras su triunfo, el pasado 5 de junio, cuando se alzó con la victoria con 15 puntos arriba de su más cercana competidora, Marina Vitela de Morena, abanderada de Morena.

Villegas Villarreal, además de político y médico cirujano, es un apasionado de la música y el canto. Realizó estudios en la Escuela de Música Mexicana de Durango y tiene un dueto llamado Esteban y Lauro, con el que interpreta música norteña y duranguense con un amigo de la infancia.

“Yo digo que tengo tres caminos: la política, mi carrera, que es la Medicina, y por supuesto, la música. Claro que estaré cantando para animar el alma y quitar el estrés. Pero no tuvimos tiempo de cantar nada ese día”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Considera que fueron muchos los factores de la victoria, pero enfatiza que la clave fue el trabajo en equipo que no fue de 60 días de campaña, sino de tiempo atrás.

Explica que apostaron a no confrontarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien ya le envió un mensaje: “Si nos ayuda a llevarse el gasto educativo, sería algo histórico y se iría en hombros de Durango”, y apuesta a tener una buena relación con el gobierno federal.

Ha declarado que su trabajo será que el Presidente se enamore de Durango, ¿cómo será ese coqueteo?, ¿cuál es su carta de presentación?

—El trabajo, un trabajo bien hecho, proyectos bien realizados. Que le demos a conocer Durango, aunque él lo conoce. Que le podamos explicar cuáles son los retos y sus regiones. Porque es un estado muy grande.

Lo vamos a poder convencer de trabajar juntos, de sacar a Durango del bache en el que está. Si el Presidente quisiera hacer historia aquí, hay una cosa con la que puede hacerlo: que nos ayude a llevarse el gasto educativo. Durango es un estado donde seis de cada 10 pesos se van al gasto educativo, representa 3 mil 700 millones de pesos al año.

Para el gobierno federal 3 mil 700 millones no es nada. Para nosotros es todo. Eso nos permitiría sanear las finanzas del estado. Poder hacer proyectos, meter grandes planes en las regiones. Nosotros solos, si tuviéramos ese recurso, podríamos hacer la presa El Tunal 2 sin necesidad de estar pidiendo al gobierno federal. Sería algo histórico y se iría en hombros el Presidente de Durango, y la gente lo recordaría para siempre como el que le dio a Durango viabilidad para los próximos 50 años.

Los últimos años los presupuestos del estado han sido los más bajos, usted dijo que difícilmente van a estar más abajo. ¿Con qué dinero va a cumplir las promesas?

—Yo creo que sí. Hay que entrarle a hacer una reingeniería financiera. Las prioridades cambiaron después de la pandemia. Todo lo que vivimos en la parte económica, los negocios que quebraron, las familias lastimadas, las secuelas del Covid —que nunca platicamos de ellas y que son bastantes y que le cuestan al estado, como el tema de salud mental—, muchas cosas que hay que platicar de los estragos de la pandemia.

Las prioridades de la gente cambiaron, vamos a tener nosotros también que cambiarlas para enfocarnos a estabilizar primero al estado de manera económica. Que no haya pobreza, hambre, estamos llegando a un punto complejo, cuando menos en Durango y seguramente en varias partes del país. Pero creo que sí podemos hacer un nuevo modelo administrativo y financiero que nos permita cumplir con las expectativas que hicimos con la gente, de la mano siempre con el gobierno federal.

¿Hay hambre en Durango?

—Sí, hay zonas complejas. Antes, cuando los gobiernos daban una despensa era como complemento a lo que ya tenían. Hoy nos la exigen. Hoy sí hay temas complejos de necesidad. Yo lo vi, lo viví en campaña, lo recorrí en todo el estado y regiones, sé cómo está.

Necesitamos estabilizar la pobreza mientras generas empleo mejor pagado. La pobreza se combate con dos cosas: con alimentación y con vivienda. El piso, el techo, el baño, el cuarto adicional. En los servicios de agua, drenaje. Vamos a hacer un estudio profundo, pero es lo que creo que vamos a tener que iniciar para estabilizar, y luego a la par, trabajar los grandes proyectos.

¿Qué reto representará llevar un estado donde 18 de 39 municipios serán gobernados por Morena?

—En Durango nos conocemos todos. Siempre seré respetuoso, como lo he sido de ellos, ya se acabó el proceso electoral. Voy a tratar de convocarlos a todos y hacer un gran trabajo. Siempre tendrán en mí un gobernador que esté atento a las necesidades de los municipios. Abierto a platicar los proyectos que traigan. Será una relación de respeto, igual con los que ganaron por la alianza. Para mí es tan importante la capital como San Juan de Guadalupe o San Pedro del Gallo, que están en el semidesierto y que son de los municipios más pobres del estado.

¿Será un reto gobernar para tres partidos?

—No, lo vamos a hacer juntos. Voy a gobernar para todos, no para los tres partidos. Vamos a trabajar juntos para construir un gobierno plural, eficiente, honesto, transparente, que nos permita dar resultados desde el primer día.

Usted habló de una reconciliación. ¿Hay interés de reconciliaciones en Durango o hay un estado herido?

—Sí me interesa. Hace seis años perdí, y fui el primer político que salió a reconocer los resultados y a no impugnar el proceso. Quise mandar el mensaje que para mí era importante Durango y que no voy a ser alguien que divida más de lo que lo dejan las campañas. Esperaría la madurez de la misma forma. Estoy en la mejor disposición de platicar, de construir, de hacer una ruta junto con ellos. Porque Durango merece que todos trabajemos desde el lugar en donde estamos. Si realmente le tienen amor a Durango, es momento de que lo demuestren.

¿Qué legado buscará dejar?

—Quisiera que lo recordara todo mundo como un gobierno honesto, que le regresó la esperanza a Durango, a la política, de que sí se pueden hacer bien las cosas. Que pueda caminar el día de mañana libre con mi esposa, con mis hijos, que nadie les cierre las puertas porque hayamos hecho las cosas mal.

La vida me está dando una segunda oportunidad, la gente, de ser su representante y yo no le puedo fallar.

“No estamos buscando trofeos”

En el tema de seguridad, Esteban Villegas señala que la entidad está tranquila en temas de delitos de alto impacto: “Con mucho respeto, como los compañeros de AA, ‘sólo por hoy’ en el tema de seguridad”, pues reconoce que en ese tema puede que mañana pase algo que cambie por completo.

Considera que se debe estar atento y no sólo mantener la tranquilidad, sino mejorarla. Dice que la zona donde la situación se complicó en los últimos tres años fue en Gómez Palacio, municipio que gobernaba la candidata de Morena, Marina Vitela. “Habrá mano firme para regresar la tranquilidad a la gente de la Comarca”, añade.

Refiere que ve un área de oportunidad en La Laguna, para detonar la parte industrial, favorecida por su ubicación, por su riqueza de gas natural. Asegura que ha estado en pláticas con empresas que quieren ver las condiciones y augura construir cosas importantes.

Sobre la administración saliente asegura que, si alguien hizo algo malo, ahí estará la ley.

“Para mí y para todos. Para los que salen o los que entran. No tiene que estar en discusión, ni estamos buscando trofeos. No voy a perder el tiempo en andar persiguiendo a nadie, menos por temas políticos o por un rencor añejo. Soy un hombre que no genera rencores, que me gusta ser feliz, vivir tranquilo, hacer bien mi trabajo.

“Pero si alguien ha hecho, o estando en el gobierno hace algo indebido, lo va a tener que pagar, asumir las consecuencias de sus actos, pero nunca por una persecución política de parte de nosotros”, afirma.

¿Como cantante, hay alguna canción que pudiera definir su próxima administración?

—Habría que escribirla, porque será una nueva etapa en Durango y en mi vida. Lo que podemos hacer es empezar a escribirla junto con la gente para que después pueda ser recordada esta canción por muchos años.