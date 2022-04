“Estamos quebrados”, reconoce papá de Debanhi

Monterrey.— Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar, señaló que tras 12 días de no saber de su única hija, tanto él como su esposa están quebrados por dentro y desesperados, pero tienen fe y esperanza de que pronto la encontrarán con vida.

Mencionó que durante la noche del martes y la madrugada de ayer, él y su esposa, Dolores, estuvieron en la fiscalía revisando videos que han proporcionado empresas del sector a las autoridades, a fin de tratar de hallar pistas para localizar a Debanhi.

Ofreció disculpas por ser hermético y no revelar lo que vio en los videos, pues no quiere entorpecer las investigaciones de la fiscalía, que en su momento determinará si hay uno o varios implicados, a fin de proceder a deslindar responsabilidades por la no aparición de la joven.

“Lo que nos importa es encontrar su paradero. No se descarta nada, se siguen todas las líneas de investigación”, aseguró.

Nuevo cateo sin éxito

Como parte de las acciones para tratar de localizar a la joven Debanhi Escobar, desaparecida el pasado 8 de abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León realizó un cateo al lado sur del motel Nueva Castilla, cerca del lugar en donde un conductor la abandonó hace 12 días durante la madrugada.

Esta diligencia, realizada ayer, tampoco arrojó resultados positivos en el curso de las investigaciones, informó la fiscalía.

El operativo se llevó a cabo en un predio de la colonia Nueva Castilla —localizada en Vía de Sevilla sin número, en la confluencia con la carretera a Nuevo Laredo—, con la presencia de personal de la fiscalía y el apoyo de elementos de la policía estatal Fuerza Civil.