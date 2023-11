Después de que circulara una fotografía en la que se ve al regidor de Zapopan, Pedro Kumamoto, vistiendo un chaleco de Morena, el integrante del partido Futuro explicó que se trata de un montaje “muy bien hecho”, y lo atribuyó a que desde hace un mes su partido ha abierto el diálogo a una posible alianza con otras fuerzas políticas.

“La militancia de Futuro quiere un cambio para Jalisco, quitar a Movimiento Ciudadano para que la política le sirva a las personas y no a los intereses y negocios de quienes se sienten dueños de nuestro estado y por eso mismo hemos empezado a construir un diálogo con distintas dirigencias para ver si es posible firmar un convenio de coalición”, señaló.

Misaj Becerra portando el chaleco de brigadista de morena. Foto: Wikipedia

Explicó que la mayoría de los militantes y simpatizantes de Futuro votaron por explorar esta posibilidad, siempre y cuando no se pierda la autonomía, se ponga la política al servicio de las personas y se siga siendo críticos ante lo que se tiene que criticar.

“Si eso es posible podría ser un camino para construir una coalición, pero eso todavía no está definido, no lo tenemos claro todavía y si ocurre no se hará saber a través de una puesta de chaleco”, indicó Kumamoto.

