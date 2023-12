El gobernador Samuel García compartió en su cuenta de X la canción que su esposa Mariana Rodríguez cantó para su pequeña Mariel con motivo de las fechas navideñas.

“Mi primera Navidad contigo, es mi día favorito. Tu primera Navidad conmigo, que recuerdo tan bonito”, canta la también aspirante a la alcaldía de Monterrey mientras realiza decoraciones alusivas a la temporada.

“Yo no sabía todo lo que provocarías y que tu compañía sería tanta alegría. Yo no sabía todo lo que provocarías, aun no te conocía y yo ya te quería.

“Ya te soñaba, desde hace tanto te esperaba, así te imaginaba, te quiero mas que a nada. Ya te soñaba, desde hace tanto te esperaba, antes de tu llegada, sentí que ya te amaba”, señala en su canción Rodríguez Cantú.

En su publicación, el gobernador de Nuevo León señaló que su hija Mariel es el mejor regalo de esta Navidad y de su vida entera.

Además, mencionó que su esposa es una madre increíble.

“No puedo estar más agradecido por tenerlas en mi vida y por compartir esta primera navidad con ustedes”, concluyó.

La pequeña Mariel nació la madrugada del viernes 10 de marzo y desde antes de su nacimiento ha estado presente en las redes sociales de sus padres.

El mejor regalo de esta navidad y de mi vida entera eres tú, Mariel. @marrdzcantu que hermoso regalo para nuestra Mariel, eres una madre increíble, te amo.

No puedo estar más agradecido por tenerlas en mi vida y por compartir esta primera navidad con ustedes. ❤️🎄 pic.twitter.com/PjPPW6h2ch — Samuel García (@samuel_garcias) December 24, 2023





