Enjambre de abejas ataca a elementos militares en Sinaloa

Culiacán.- Un enjambre de abejas atacó a elementos del 89 Batallón de Infantería que fueron desplazados a la comunidad de Tabelojeca, en la parte alta del municipio de Ahome, en busca de supuestos restos de un avión que fueron detectados a través de un dron, por lo que requirieron auxilio médico por picaduras y quemaduras en la piel por el intenso sol.



Los cuerpos de Protección Civil y de la Cruz Roja de la ciudad de los Mochis fueron notificados que 15 elementos militares requerían ayuda, puesto que habían sido víctimas de un ataque por un enjambre de insectos, cuando descendían de un cerro para retornar a su cuartel, en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán.



Según la información que fue divulgada por elementos castrenses, permanecieron por varias horas de la tarde expuestos a los rayos del sol, con picaduras de abejas en sus cuerpos; tuvieron que bajar por su propio esfuerzo, puesto que los equipos de auxilio no lograron llegar hasta donde se encontraban.



Los 15 efectivos del 89 Batallón de Infantería retornaron a su cuartel la noche del viernes pasado, luego de recibir asistencia médica y ser hidratados, sin que ninguno de ellos requiriera ser hospitalizado.



Su reporte es que no localizaron ningún rastro del supuesto avión en dicha zona montañosa de Tabelojeca, solo inspeccionaron una zona donde se apreció que se había registrado un incendio que no se propago.



El jueves pasado, el Director de la Policía Municipal de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, dio a conocer que a través de un sobrevuelo con un dron, se logró percibir los restos de lo que parece ser una avioneta que se estrelló en un cerro, como a dos mil metros de altura.



Comentó que las imágenes fueron compartidas con la Dirección de Protección Civil para que se gestione que personal con un helicóptero rastree la zona para certificar que se trata de los restos de un avión que pudo haberse estrellado.



Las autoridades de Aeronáutica Civil reportaron que en sus bitácoras de vuelo no se tiene notificación de una posible desaparición de alguna avioneta.



El pasado 20 de Julio, en la celebración de un convivio familiar en el ejido Primero de Mayo, en el municipio de Ahome cinco personas resultaron lesionadas por picaduras de abejas, por lo que tres de ellas tuvieron que ser hospitalizadas por presentar signos de intoxicación.



Un caso similar se registró días antes, en la comunidad del Guayabo, donde miembros de una familia fueron atacados por un enjambre de abejas, por lo que una persona, identificada como Cipriano “V”, de 58 años, falleció a causa de las picaduras que resintió en varias partes de su cuerpo.



Los cuerpos de protección Civil, Bomberos y de la Cruz Roja que acudieron al ejido Primero de Mayo, no localizaron ningún enjambre de estos insectos, lo que hace presumir que estos se desplazaban y al escuchar el ruido de música y voces, eso provocó su irritación.

