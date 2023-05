Tapachula.— El Instituto Nacional de Migración (INM) inició este viernes el traslado a Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Comitán de unos 2 mil migrantes, donde les entregaron oficios que les ordena abandonar el país en un lapso de 20 días.

Desde la 9:00 de la mañana, de forma ordenada los migrantes fueron abordando los autobuses de color blanco, dando prioridad a las familias completas. Una vez llenados, los autobuses emprendieron su viaje para algunos de esos tres municipios.

Algunos migrantes dijeron que no abordarían los camiones debido a que temían que todo fuera un engaño de las autoridades migratorias y, en realidad pudieran ser deportados ante los acuerdos que tiene el gobierno de México con Estados Unidos.

De acuerdo con migrantes que aún permanecen en la sede migratoria Los Cerritos, el INM trasladó bajo engaño a sus compañeros, con el argumento que ahí les iban a seguir tramitando la Forma Migratoria Múltiple (FMM), pero les dieron un documento donde les ordenan salir del país y los dejan a la deriva abandonados en esas ciudades.

Una migrante venezolana que pidió no ser identificada, mostró a EL UNIVERSAL el documento de salida que el INM otorgó a una de las personas que abordó el autobús, además de audios donde señala que con ese documento no pueden viajar a la frontera norte. “A nosotros nos dijo migración que el lunes nos van a atender, pero yo no sé qué va a pasar, a los compañeros se los llevaron con engaños y ahora no sé qué hacer”, dijo la mujer.

Este viernes, el Instituto Nacional de Migración inició la detención de caminantes en los puntos de verificación, a quienes también los suben a autobuses para trasladarlos a otros municipios.

Durante un recorrido, EL UNIVERSAL constató que en los puntos de revisión que mantiene el INM con apoyo de la Guardia Nacional (GN) a lo largo de 45 kilómetros de Tapachula a Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala, se mantienen a migrantes asegurados, entre ellos mujeres con niños lactando.

Los extranjeros señalaron que su objetivo es llegar a Estados Unidos para entregarse y solicitar asilo ahora bajo el Título 8, pero no estaban seguros si el INM les iba a otorgar documentos para que pudieran continuar su viaje de manera regular por el país.

También se observó en el tramo de la carrera del Libramiento que comunica de la frontera con Guatemala con el centro del país, la instalación de dos nuevos puntos de control e inspección migratoria, debido a que los migrantes evadían las garitas de El Manguito y Viva México.

El río Suchiate sigue abierto

En el río Suchiate, que divide a México con Guatemala, no se observa ningún tipo de vigilancia militar o del Instituto Nacional de Migración, pero sí el ingreso de migrantes a través de improvisadas embarcaciones construidas de cámaras de tractor y tablas.

Roxana platica brevemente que hace 15 días se entregó a la Patrulla Fronteriza y fue expulsada de Estados Unidos bajo el Título 42, que recién concluyó y, posteriormente, el gobierno de México la repatrió hasta Ecuador.

Ahora está intentando de nueva cuenta que el gobierno de Estados Unidos le acepte iniciar un proceso de solicitud de refugio, debido a que su vida peligra en Ecuador ya que extorsionadores la tienen amenazada con matarla.