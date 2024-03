Ernesto Coppel Kelly fundador y presidente del consejo de administración del grupo "Pueblo Bonito" en entrevista con la periodista Carmen Aristegui habló sobre sus recientes declaraciones donde argumentaba que el ruido afectaba la experiencia de los turistas extranjeros.

Cometa que pese a que ya existe una ley que impide los altos sonidos en las pulmonías, las playas se han vuelto tierra de nadie, pues no hay regulación de los espacios para que estas bandas toquen y cada vez son más.

El empresario defendió su punto argumentando que "a mis clientes americanos, que son mis clientes que más me han comprado, los que me han hecho a mí y a muchos mazatlecos, ya no están viniendo porque no quieren el relajo en las playas, no pueden descansar. Yo no les estoy pidiendo que no vuelvan a tocar pero en primer lugar que los limiten de cuantos pueden estar y en dónde, de tal parte a tal parte, pero no en todas partes".

También dijo que él hablaba en nombre de los 3000 colaboradores que tiene en Mazatlan, "estamos hablando de 12 mil personas, porque son 3 mil familias, más súmale los otros 40 mil empleados de los demás hoteles y no es el Mazatlán que la gente busca".

Asimismo, dijo "todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero no nos la echen a perder a los que generamos la riqueza, a los hoteleros". Pues dijo que él está haciendo grandes inversiones para impulsar el turismo; "yo acabo de terminar un acuario en Mazatlán que me costo un dineral, es una obra de carácter mundial y tú dime si eso va de la mano con que cada 5 minutos te llegue una banda diferente a ver que te toca la playa".

Respecto al video que circula en redes donde se puede ver a un grupo de extranjeros disfrutando de un concierto acústico en la terraza de un hotel, para luego ser interrumpido por los tarolazos de una banda que se encontraba a escasos metros de ellos, Coppel Kelly mencionó:

"Para empezar me da pena ajena que en Mazatlán sucedan cosas así, mucha vergüenza me da, porque en Mazatlán la mayor parte de las personas, somos personas de trabajo, como te digo, yo tengo 3 mil colaboradores, cuántas familias son, está bien que toquen, pero si no se los solicitas tú, que no te toquen en frente, que haya un lugar donde vayas a rentar una tambora si quieres o que haya un espacio en el que estén tocando a todo pulmón lo que quieran, pero que no anden de lugar en lugar como vendedores ambulantes, no hay silencio, no hay paz".

Hoy en “Mexicanos casos de la gentrificación real” presentamos: la prohibición de la banda en las playas de Mazatlán. 🧵



Parece que el suceso de este video tuvo repercusiones (quejas de turistas) en la bonita actividad de muchos músicos que se ganan la vida en la playa 😡 pic.twitter.com/fn7CeZABlE — Príncipe Zuko de la Nación del Fuego 🔥 (@YosoyJames) March 26, 2024

También dijo que él junto otros empresarios hoteleros hablaron con las autoridades municipales y todos mostraron voluntad e invito a que todo el mundo tenga prudencia, "queremos un Mazatlán limpio, hermoso como estado, pero sin tanto relajo, sin tanto escandalo y más pacifico".

