Ellos son los dos estadounidenses asesinados por un grupo criminal en Matamoros

Los estadounidenses secuestrados el pasado viernes en la ciudad mexicana de Matamoros fueron identificados por sus familiares y son una madre de seis hijos, que viajaba para someterse a un procedimiento médico, acompañada de tres amigos.

Así lo aseguraron este martes a CNN sus familiares, quienes los identificaron como Latavia "Tay" Washington McGee, de 33 años, quien condujo a México con Shaeed Woodard, Zindell Brown y su amigo Eric Williams para el procedimiento, pero nunca llegó a su cita con el médico el viernes, dijo a la cadena su madre, Bárbara Burgess.

El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, confirmó que Latavia McGee y Eric Williams sobrevivieron al ataque, mientras que Shaeed Woodard y Zindell Brown murieron, por lo que sus cuerpos serán repatriados a los Estados Unidos.

Lee también Familiares difunden fotos de estadounidenses secuestrados en Tamaulipas

Zindell Brown creció muy unido a Latavia y solo por ella fue al viaje, además era muy apegado a su hermana, Zalandria Brown, quién estaba muy preocupada por él durante todo el viaje.

Zalandria Brownm en entrevista para CNN, dijo que aunque su hermano no estaba cien por ciento convencido de viajar, lo hizo por solidaridad con su amiga.

"Él tenía sus dudas de si viajar o no", dijo Zalandria quien, preocupada, le estuvo enviando mensajes a su hermano entre los que incluyó recomendaciones en caso de que fueran detenidos en algún retén, a sabiendas de cómo se vive en esa parte de México.

Foto: Zindell Brown

Shaeed Woodard primo de Latavia, apegado al hermano de Zindell, viajó para acompañar a su prima.

Foto: Shaeed Woodard

Latavia McGee: Vive en Lake City, en la Ciudad de Carolina del Sur. Tiene 33 años y es madre de 6 pequeños con edades de 6 a 18 años aproximadamente. Era la segunda ocasión en la cual viajaba a México para someterse a una cirugía estética.

Lee también Estadounidenses secuestrados estaban en casa de seguridad del ejido El Tecolote, a 10 kilómetros de Matamoros

Eric Williams: Amigo de Latavia, tiene 38 años, está casado. Recibió un disparo en la pierna izquierda. Fue llevado al Centro Médico Regional del Valle en Matamoros con una escolta del FBI junto con Latavia.



#BREAKING: The North Carolina Beat has identified the four US citizens kidnapped in #Mexico as 32-year-old Latavia Washington, 28-year-old Zindell Brown, 33-year-old Shaeed Woodard, and Eric Wise, all of #SouthCarolina.

CLick to read more: https://t.co/YQJDyK9vjz pic.twitter.com/3zQH6ht2dO

— The North Carolina Beat (@TheNCBeat) March 6, 2023