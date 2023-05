Tuxtepec, Oax.- “En los años por venir va haber una encuesta, el presidente López Obrador dijo que el pueblo va a decidir quién siga, el pueblo tiene que elegir a quién sigue, no el dedazo, el pueblo”, dijo Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), durante su gira de trabajo por Oaxaca en la apertura de una oficina en el municipio de Tuxtepec.

Se negó a responder sobre la cercanía del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, con la otra aspirante de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheibaum. Afirmó que va a seguir adelante como parte del equipo del presidente, insistió que “el dedazo” no es el camino para la sucesión.

“El presidente me dijo un día, hace muchos años, algo muy emotivo, me dijo que nunca iba a olvidar lo que había yo hecho con él, “´tú eres mi carnal” y hoy me dice “tú eres mi hermano”, yo le digo también que Andrés es mi hermano”, expuso el canciller.

“Si se respeta lo que el pueblo decida lo vamos a apoyar todos, pero que sea el pueblo el que diga quien quiere que siga lo que ha construido el presidente”, insistió ante las preguntas sobre la maquinaria oficial que apoya a Claudia Sheibaum y la ausencia de secretarios de estado del gobierno oaxaqueño durante su gira por la Cuenca.

“Recuerden que a mí me tocó sucederlo en el DF de 2006 a 2012 y todos los programas que se hicieron los seguimos y los ampliamos, todos los programas que nuestro presidente ha puesto en marcha queremos que se mantengan y crezcan: adultos mayores, jefas de hogar, medicamentos gratuitos, así fue entonces y seguirán”, prosiguió.

Menos cauteloso para declarar lo que sucede en la pugna por la candidatura interna de Morena a la presidencia de la República, Alberto Esteva Salinas, coordinador de promoción política de Marcelo Ebrard, afirmó que “una de las adversarias tiene 800 mil bardas pintadas en todo el país, más de 3 mil bardas por distrito federal electoral, y que con todo eso a nosotros nos borren las bardas, indica nuestro crecimiento, tenemos nueve puntos de diferencia y si hay debate les vamos a ganar”, expuso el operador político del canciller.

Dijo que es importante que la población sepa que la elección será por encuesta y debe ser cara a cara, no por teléfono. “La pregunta que está proponiendo Marcelo es única y directa: ¿quién quieres que sea el próximo presidente de México?”.

Inaugura Ebrard en Tuxtepec primera oficina de SRE en la Cuenca; atenderá municipios de Oaxaca y Veracruz

Tuxtepec, Oax.- La Cuenca del Papaloapan tendrá una oficina para atender los temas migratorios donde podrán realizar trámites sin tener que atravesar seis horas y media de la sierra para ir a la ciudad de Oaxaca o desplazarse a Veracruz, afirmó el Secretario de Relaciones Exteriores (SER) Marcelo Ebrard Casaubón, durante la inauguración de las oficinas de la dependencia a su cargo en Tuxtepec.

Indicó el canciller mexicano que esta oficina es la segunda que se inaugura en el estado, después de abanderar la apertura de la Oficina de Enlace en Huajuapán de Leon, región Mixteca. “La Cuenca del Papaloapan tiene un alto índice de migración a Estados Unidos, sobre todo los pueblos de lengua chinanteca y mazateca, con la apertura de esta oficina acercamos los trámites a las comunidades que tienen el mayor número de familiares migrantes en ciudades como Los Ángeles”, puntualizó.

Serán alrededor de 2 mil usuarios al mes los que atenderá la oficina regional de Tuxtepec, ubicada en la parte baja del edificio del ayuntamiento local, para tener al año un promedio de 24 mil personas atendidas de alrededor de 20 municipios oaxaqueños y otros 12 localidades fronterizas con Veracruz, abundó el secretario Ebrard Casaubón.

La apuesta de la SRE es la innovación y la seguridad de los trámites para facilitar la obtención y renovación de pasaportes en la República Mexicana y a esto se debe la habilitación de enlaces en regiones oaxaqueños con un alto índice de comunidades cuyo flujo migratorio, sobre todo a Estados Unidos se mantiene estable desde hace varios años, prosiguió.

Carlos Alfonso Candelaria López, director general de la oficina de pasaportes de la SER, afirmó que la gestión de dicha oficina estuvo encabezada por la Regidora Paola Barrera Beltrán y el edil Irineo Molina Espinoza, quienes fueron perseverantes durante un año para que se concretara la oficina de enlace regional en la parte norte de Oaxaca, que también atenderá a municipios vecinos del estado de Ver.acruz.

“Estamos agradecidos con la Secretaría de Relaciones Exterior porque volteó a Tuxtepec y ahora el pueblo de la Cuenca podrá realizar más fácilmente este trámite de identidad, luego de que se publicara el decreto en el Diario Oficial de la Federación de este convenio de colaboración entre el ayuntamiento y el gobierno federal”, sostuvo el presidente municipal Irineo Molina Espinoza.

Afirmó el edil que Tuxtepec sigue siendo el segundo municipio que genera la mayor economía de la entidad oaxaqueña "y a veces eso se le olvida a los gobiernos estatales", por eso agradeció la posibilidad de contar con la cobertura migratoria, y subrayó que espera que los beneficios que ha tenido el municipio durante estos años puedan trascender al sexenio que viene.

