El periodista Fredid Román ya había sido amenazado

Chilpancingo.— Hace poco más de un mes, el periodista Fredid Román Román fue amenazado de muerte, después del asesinato de su hijo Vladimir Román, en la comunidad de El Ocotito, en esta capital.

A Vladimir Román lo asesinaron el 1 de julio, en el mercado de El Ocotito, cuando repartía pollos. En esos días, fueron asesinadas por lo menos nueve personas relacionadas con la distribución y venta de ese producto, lo que ocasionó que su venta se suspendiera tres días.

“No, nosotros pensamos que mataron a Vladimir porque se metió a vender pollo sin la autorización del grupo que opera en El Ocotito, que son los comunitarios que están a las órdenes de Los Ardillos”, aseguró un familiar directo del periodista, quien pidió el anonimato.

Fredid Román recibió una llamada, donde gente de El Ocotito lo amenazó de muerte, pero el periodista no denunció. “Su postura era que no debía nada, que él no tenía problemas con nadie”, contó el familiar.

Sin embargo, indicó esta persona, el periodista trataba un tema, tanto en su labor periodística como en lo personal, que era la seguridad en el corredor de comunidades que incluye El Ocotito y la población de Buenavista de la Salud, donde vivía Fredid Román y su familia.

“Fredid reclamaba porque las autoridades instalaron retenes de vigilancia en El Ocotito y no en Buenavista de la Salud, que es la comunidad que están atacando”, detalló el familiar.

El vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Celaya Gamboa, afirmó en conferencia de prensa que hay varias líneas de investigación y que no descartarán ninguna, y agregó que el trabajo periodístico de Román Román confirmará una de las líneas.

El cuerpo de Fredid fue velado en Buenavista de la Salud, bajo el resguardo de policías y soldados de la Guardia Nacional y el Ejército, y este miércoles será sepultado al mediodía.

Protesta del gremio

Reporteros de varios municipios de Guerrero protestaron para exigir justicia por el asesinato del periodista Fredid Román.

En Acapulco, un grupo de reporteros bloqueó la Costera Miguel Alemán, a la altura del asta bandera, donde demandaron a los gobiernos, municipal, estatal y federal, garantías para ejercer su labor.

En Chilpancingo, los periodistas marcharon del centro de la ciudad a la Fiscalía General del Estado (FGE) por un carril de la Autopista del Sol, donde la exigencia fue de justicia y que el asesinato no quede impune.

Para este miércoles, se convocó a una protesta en la Ciudad de México, frente a la Fiscalía General de la República, donde se pide a los asistentes vestimenta negra y flores, velas y fotos de los periodistas asesinados.