Edil, como si fuera candidato

Quien dejó a más de uno con la ceja levantada en Michoacán, nos cuentan, es el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco (Morena), pues este sábado iniciará en la Plaza Jardín Morelos con una serie de nueve actos públicos y masivos en tenencias y comunidades para promover su segundo informe de gobierno, actos en los que se espera un aforo de entre 250 y 300 asistentes, cantidad que por mucho rebasa lo recomendado por las autoridades federales. Nos indican que don Raúl se ha mostrado reacio a respetar las medidas sanitarias y ha sido promotor de la reapertura, pero sus detractores aseguran que estos eventos son innecesarios y de alto riesgo, por lo que anticipan que lo meterán en un buen lío. ¡Zas!

Jalón de orejas a municipios por culpa de los fiesteros

En Baja California Sur, nos cuentan, en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios están un tanto desesperados, pues a pesar de que no hay permisos para que operen bares y antros, continúan las denuncias de fiestas privadas, pero el problema es que sólo cuentan con apenas 37 verificadores para todo el estado y no se dan abasto. Nos dicen que, por eso, el titular de Salud del estado, Víctor George Flores, dio un fuerte jalón de orejas a los responsables municipales de Comercio, por no aplicarse en el tema, y se quejó de que toda la carga está en su dependencia a la que, de pilón, le toca “dar la cara”. La pregunta de muchos fue: ¿y dónde quedó la coordinación que tanto presumen?

El voto ¿ya no valdrá una torta?

Nos platican que, en Reynosa, Tamaulipas, algunos están preocupados por cómo se pondrá la competencia electoral, pues las dádivas cada vez suben de nivel y ya no son sólo entregar despensas. Nos relatan que tres diputados están poniendo la vara alta en ese tema y mientras Javier Alberto Garza Faz (PAN) compró 300 pruebas rápidas de Covid-19 para regalar a la ciudadanía, Rigoberto Ramos Ordoñez (Morena) está llevando pipas a las colonias populares para regalar gas; en tanto, el legislador Alberto Lara Bazaldúa (PAN) le construyó la casa a una mujer adulta mayor que perdió su vivienda con el paso del huracán Hanna. Quizá sea de las pocas veces que los beneficiados sean los ciudadanos, ¿no?

No ven fin a los linchamientos

Desde Puebla, nos cuentan, cada vez crece más la presión para el fiscal General del estado, Gilberto Higuera Bernal, por los casos de linchamientos que se han presentado, pues en lo que va del año van 108 eventos en 36 municipios, como en Tlacotepec de Mejía, donde un hombre era acusado de presuntamente pretender sustraer a un menor de edad y le quitaron la vida. Nos detallan que varias voces se alzaron para exigir que el asunto sea investigado a fondo y castigar a los responsables, pues resulta que la víctima era un hombre que trabajaba en una empresa proveedora de una cablera que instalaba fibra óptica en la localidad y lo que exigen es que no quede impune este caso.