Drags Queens de NL se manifiestan con lecturas contra diputado local de Morena

Monterrey.- En respuesta a críticas del diputado local de Morena, Carlos Leal Segovia, quien acusó a Gloria Sotelo, promotora del proyecto Drag Queen Story Hour, de querer dañar la mente de los niños con ideología de género, activistas de esta forma de expresión organizaron una protesta en el paseo peatonal Morelos, para demostrar al público regiomontano en qué consiste su actividad.

A través de sus redes sociales, Leal Segovia comentó: “En el Distrito Tec, lamentable cómo quieren dañar la mente de los niños, con #Ideología de Género. Sí, aquí en Nuevo León, no lo vamos a permitir”.

El diputado agregó que ya está en la Comisión de Legislación una iniciativa que espera se vote pronto para evitar ese tipo de adoctrinamiento a los niños. El legislador generó una serie de comentarios a favor y en contra, y la respuesta del mundo Drag de Monterrey que se manifestó con una dinámica de lectura de cuentos y juegos, este jueves por la tarde.

Al respecto, Gloria Sotelo, quien se hace llamar Lori Lu en el mundo Drag, comentó que por su actividad como niñera y sus estudios de Pedagogía que ha puesto en práctica en Alemania y en México, durante un viaje por Nueva York llegó a la conclusión de que era necesario impulsar un proyecto para incentivar la inclusión, porque a veces hay mucho odio en la sociedad.

Mencionó que en abril pasado, con gente de la comunidad del Distrito Tec, echó a andar este proyecto para llevar a los niños una dinámica donde se les leen cuentos y se les incentiva a la lectura.

“Este proyecto no pretende educar sexualmente, lo que se busca es combatir el bullying, hacer la aceptación y el respeto más variado, porque se incluye a niños con habilidades diferentes, se incluyen temas de discriminación por color de piel, y estatus económico, y esto nos ayuda a crecer”, dijo Lori Lu.

“Yo creo que como seres humanos tenemos más cosas en común que diferencias, y todos en algún momento hemos sido discriminados y nos han hecho a un lado por ser distintos; entonces pienso que si enseñamos desde la infancia que podemos ser diferentes, pero el respeto siempre tiene que existir, estaremos contribuyendo a un mundo mejor”, refirió.

Desde que en abril pasado arrancaron esta actividad en un barrio aledaño al Tec de Monterrey, que pretende la regeneración urbana, empezaron a recibir ataques. “Nos han estado difamando diciendo que educamos sexualmente, cuando eso ni lo tocamos, y no adoctrinamos a nadie”.

Foto: Especial

Debido a esto, el Distrito Tec dejó de apoyarlos y no pudieron continuar con esas actividades cada 15 días.

“No los juzgo entiendo que tengan miedo, yo también lo tengo porque me han llegado amenazas muy feas, pero no creo que dejarme ganar por el miedo vaya a ayudar a esta sociedad”, dijo Lori Lu, que citó que el proyecto Drag Queen Story Hour inició hace unos cinco años en Estados Unidos y Europa, y la organización la reconoció a ella y a su equipo como el primero en México y en Latinoamérica, donde tienen menos de un año.

En la dinámica que realizaron en el cruce Morelos y Zaragoza, en el centro de Monterrey, participó Carlos Briano, que dirige la plataforma Regias del Drag; detalló que la actividad realizada ante los ataques de Carlos Leal y otras personas conservadoras fue para incentivar a los niños a la inclusión, el respeto y la aceptación porque “en la sociedad somos súper diferentes, y esto es lo que nos hace valiosos como seres humanos”.

Dijo que “hay personas muy conservadoras que piensan que estamos haciendo un acto de perversión, cuando lo único que estamos haciendo es incitar a la lectura, a la paz, al respeto y a la aceptación”.

“El Drag Queens es un arte, es uno de los diferentes medios de expresión que tenemos, también se está satanizando que somos hombres vestidos de mujeres; lo que hacemos es contar cuentos a los niños, con un toque más divertido y dentro de nuestra línea de expresión”, señaló Briano.

Los grupos conservadores, dijo, están satanizando esto como un ejercicio de perversión para incitar a los niños a la ideología de género, "cuando el género es una construcción social, simplemente no existe, el género es lo que nos enseñan de chiquitos, que el azul es para los niños y el rosa para las niñas, cuando los colores no tienen género, ni la ropa tiene sexo".

"Hay hombres en Escocia que usan falda, la ropa no nos define como personas, puede ser un disfraz o parte de la moda", expresó Briano, que se presentó caracterizado de Blanca Nieves.

“Somos artistas que manejamos la ilusión de un personaje, y casi siempre tiene la base femenina”, señaló otro asistente caracterizado de bruja.

Ahorita estamos tratando de demostrar públicamente que esto tiene más que ver con cultura, con arte, con educación y con libertad de expresión, no con adoctrinamiento, expuso Miss Tabú La suprema.

“Soy una bruja, pero muy punk, no tengo tapujos y digo las cosas claramente, y esto a veces incomoda a las personas”, dijo.

La dinámica que realizaron, comentó, busca exigir que el diputado Carlos Leal y quienes piensan como él, se retracten de las ofensas que les han dirigido. “Los niños no están viendo género, a mí me ven como una bruja, no como un hombre con falda y con peluca. Los niños me tienen miedo y corren con sus papás, pero de eso se trata, para mí es un elogio que se vayan y se escondan”, concluyó Miss Tabú.

Foto: Especial

afcl