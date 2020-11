Detienen a Cristopher James Barousse, exlíder de jóvenes del PRI, por desvíos con César Duarte

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado anunció la detención de Cristopher James Barousse por el desvío de 2 millones 600 mil pesos del erario estatal, durante la administración del priista César Duarte, actualmente preso en Florida.

En el marco de la Operación Justicia para Chihuahua, informó el fiscal César Augusto Peniche Espejel que James Barousse se encuentra internado desde el miércoles en el Centro de Readaptación Social No. 1 de Aquiles Serdán, en tanto se realiza la audiencia de formulación de imputación.

“Los hechos delictivos que se le atribuyen, de acuerdo con la orden judicial, es haber recibido entre los años 2014 y 2016 la cantidad de 2 millones 600 mil pesos en pagos mensuales y sucesivos de 100 mil pesos'', detalló.

Estas cantidades, dijo, eran desviadas por medio de la Secretaría de Hacienda y estaban destinadas al pago de la nómina de empleados de Gobierno del Estado y fueron utilizadas para el pago de campañas electorales y sobornos a múltiples personas, como actores sociales y políticos en el estado y a nivel nacional.

También lee: Aplazan al 14 de enero audiencia final con fines de extradición de César Duarte en EU

Cristopher James Barousse fue presidente del PRI Municipal en Chihuahua en 2012; líder municipal, estatal y nacional, de 2012 a 2016, de la Red de Jóvenes X México del PRI, así como Secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 2017.

También se desempeñó como secretario de Vinculación con Instituciones de Educación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en 2018.

El priista destaca además en su perfil de Facebook que es catedrático desde 2011 de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.



