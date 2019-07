Derrumbe de domo deja 18 heridos en encuentro religioso en Tabasco

Por lo menos 18 personas lesionadas dejó como saldo el derrumbe de un domo del Centro de Amistad Cristiano, ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles del municipio de Centro, en la periferia de la Ciudad de Villahermosa; además que varios integrantes de esta religión sufrieron crisis nerviosa.

En estas instalaciones se estaba celebrando desde ayer, un encuentro de jóvenes cristianos, en donde participaban por lo menos 350, pero la tarde de este viernes, mientras se realizaba una de sus reuniones, se comenzó a caer en pedazos el techo, por lo que de inmediato lugar comenzó a ser evacuado evitando que hubiera pérdidas humanas.

Todo el techo se colapsó, por lo que personal de la Cruz Roja y del Instituto de Protección Civil del Estado acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a las personas que fueron alcanzadas por algún escombro o lesionadas al momento de salir del lugar.



Foto: Cortesía

De acuerdo al reporte oficial de Protección Civil, se atendieron un total de 18 personas lesionadas, de las cuales cuatro fueron trasladados por sus propios medios; dos al Hospital del Estado, Gustavo A. Rovirosa y dos más al de Petróleos Mexicanos ( Pemex); participaron en el operativo 11 ambulancias de corporaciones públicas y privadas y un camión de rescate urbano; además de 33 paramédicos.

El titular del IPCT, Jaime Mier y Terán Suárez, afirmó que hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el derrumbe, por lo que pudiera tratarse de falta de mantenimiento de las estructuras, corrosión u otro motivo, por lo que será hasta que se realice una evaluación de riesgos en la zona se podrá tener una dictamen final.



Foto: Cortesía

“Nosotros vamos a tener que valorar si tenían actualizado su programa interno de protección civil, a un lado está la escuela Libertad y al otro lado está el domo, lo que me dijeron a mí y hay que verificarlo todavía es que el Domo no pertenecía a la escuela, si es así y es una propiedad privada, no tendríamos nosotros porque realizar inspecciones, eso habrá que valorarlo”, indicó.