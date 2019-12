Denunciarán en países europeos contaminación en Hidalgo

Pachuca.- Parlamentarios europeos que visitaron la zona de Tula dentro del llamado “Toxitour”, denunciarán en sus países a las empresas que contaminan en esa región y que han ocasionado un grave deterioro ambiental y daño a la salud de los habitantes.

En el diagnóstico realizado por organizaciones ambientalistas en las zonas de mayor deterioro del país y en el caso de Hidalgo, el secretario del Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), Roberto Escamilla, señaló que las empresas caleras y cementeras constituyen uno de los graves problemas de contaminación.

Refirió que en el llamado triángulo de la muerte que lo constituye Atotonilco de Tula, Tula y Apaxco, se tienen cinco fábricas de cemento, además de que en Santiago de Anya y Huichapan también hay plantas cementeras.

Una de las fábricas que serán denunciadas es la cementera mexico-francesa Lafarge. Dentro de los procesos de producción estas plantas utilizan combustibles alternos como neumáticos, productos químicos, aceite caducado y desechos de plástico que vierten elementos cancerígenos.

Otra de las fuentes de contaminación en esa región es la refinería Miguel Hidalgo, donde la destilación de las refinerías emiten gases tóxicos contaminantes vertidos en aguas negras y cuerpos de agua, el proceso generan residuos como óxidos de azufre y nitrógeno, metales pesados, carbono negro, partículas respirables, benceno, tolueno, que son generadores de cáncer en las personas por ser tóxicos acusaron.

Tipo de contaminación ha generado una degradación no sólo el medio ambiente, sino también a la salud de las personas por lo cual los ambientalistas Señalaron la urgencia de que esta situación se conozca no sólo en el país y no en el extranjero.

Parlamentarios que acudieron a este Toxitour, se comprometieron a denunciar ante el parlamento europeo no sólo los problemas ocasionados por empresas de sus países, sino también por las mexicanas y la falta de una regulación del parte del gobierno federal para que se pueda frenar esta contaminación que daña la salud de los habitantes de al menos 12 municipios que conforman la región Tula Tepeji.

