Deja un fallecido nuevo ataque de abejas en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Un nuevo ataque de un enjambre de abejas, en Villa Gustavo Díaz Ordaz, municipio de Ahome, provocó la muerte de un hombre, al parecer de 40 años de edad, quien se lanzó a un canal hidráulico para eludir a los insectos, pero falleció.



Hace seis días, elementos del 89 Batallón de Infantería que retornaban de la búsqueda de supuestos restos de un avión captados días antes por un dron, en un cerro de la comunidad de Tabelojeca, del mismo municipio sufrieron un ataque similar, por lo que requirieron recibir atención médica a causa de las picaduras y la insolación que sufrieron.



Las autoridades de Protección Civil de Ahome fueron notificados que una persona del sexo masculino que caminaba por el borde de un canal hidráulico, en Villa Gustavo Díaz Ordaz se vio obligado a tirarse un clavado para eludir a las abejas, pero, este ya no salió a flote.



Personal de los Servicios de Emergencia y del Cuerpo de Bomberos que acudieron en su auxilio, lograron rescatar su cuerpo, por lo que se busca identificar a la víctima.



El pasado 8 de agosto, quince elementos militares que fueron desplazados a un cerro, en busca de supuestos restos de una avioneta que se estrelló, al retornar a su cuartel, en el trayecto fueron blanco de picaduras por un enjambre de insectos



Los elementos castrenses, solicitaron apoyo, pero por su ubicación, los servicios de auxilio no lograron llegar hasta el punto, donde estos, permanecieron por varias horas, lesionados y bajo los intensos rayos del sol, por lo que se vieron obligados a caminar varias horas, hasta llegar, un punto donde paramédicos los esperaban.



Luego de ser hidratados y recibir asistencia médico, los quince elementos del 89 Batallón de Infantería, retornaron a su cuartel, ubicado, en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, donde reportaron no haber encontrado evidencias de un accidente aéreo.



En este mismo municipio, el pasado 20 de Julio, en el ejido Primero de Mayo, durante una celebración familia, cinco personas resultaron lesionadas por picaduras de abejas, por lo que tres de ellas tuvieron que ser hospitalizadas al presentar síntomas de intoxicación.



Tres días antes, en la comunidad del Guayabo, en Ahome, se registró un caso similar, en el que varios miembros de una familia requirieron atención médica y uno de ellos, de nombre Cipriano “V”, de 58 años de edad, quien intento correr para evitar el ataque murió a causa de las picaduras que recibió en todo su cuerpo

