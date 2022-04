Durante la conferencia de prensa realizada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, encabezada por el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, se presentaron diversas hipótesis sobre la muerte de Debanhi Escobar, joven de 18 años reportada como desaparecida y hallada muerta dentro de una cisterna en inmediaciones de un motel sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Eduardo Villagómez Jasso, coordinador del Servicio Médico Forense, señaló que el tiempo de muerte arrojado por las investigaciones realizadas por las autoridades correspondientes datan de cinco días a dos semanas.

"La causa de la muerte ya la conocen, que es una contusión profunda de cráneo", señaló el coordinador.

Villagómez Jasso precisó que "por el lugar y lo que encontramos, la muchacha cayó viva y tuvo todavía oportunidad de reaccionar". A pregunta expresa de si Debanhi tenía agua en los pulmones, el coordinador respondió que no, por el hecho de que al caer se paró. Respecto a la altura del agua almacenada en la cisterna, precisó que alcanzaba los 90 centímetros.

En tanto, el Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, señaló que no se debe descartar nada, "hay varias hipótesis de que cayó viva, una es que no, cuando se sumerge estaba para nosotros ya muerta, por eso la línea de investigación está abierta, no podemos descartar".

Cesan a dos fiscales por caso Debanhi

El Fiscal General de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, anunció que debido a la detección de algunas deficiencias en la búsqueda de Debanhi Escobar, se tomó la decisión de remover del cargo a dos titulares de fiscalías especializadas.

"Detectamos algunas deficiencias, algunos detalles [...] di la instrucción que se iniciara procedimiento de responsabilidad con todos los que intervinieron en el proceso de búsqueda de la hija de Mario (padre de Debanhi) [...] Quiero dar a concer que debido a esa omisiones y errores tomé la decisión de remover del cargo al (titular) que estaba en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, así como la remoción del fiscal especializado en Antisecuestros", señaló el Fiscal General.

Gustavo Adolfo Guerrero dijo que la decisión la tomó esta mañana, por lo que aún no tiene designados a los nuevos fiscales que ocuparán los cargos.



Localizan celular de Debanhi

El vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, declaró en entrevista a un medio local, que en la citada fosa, fue localizado el teléfono celular de Debanhi Susana aunque no junto a su cuerpo, y que si bien la Fiscalía General de Justicia del Estado cuenta con personal calificado, dadas las dificultades técnicas por las afectaciones que haya sufrido el aparato al estar sumergido tanto tiempo en el agua, se auxiliarán de personal externo, para tratar de recuperar fotografías, posibles llamadas telefónicas o mensajes, que ayuden en en las investigaciones.



