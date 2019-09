Da frutos C5-i; liberan a familia secuestrada en Michoacán

[email protected]

Morelia.— El centro de inteligencia que entró en operaciones el miércoles pasado en Michoacán, llamado C5-i (catalogado como el más grande y equipado de América Latina), dio su primer golpe ayer contra una banda de secuestradores.

A través del monitoreo de cámaras, la policía del estado pudo ubicar un domicilio donde sujetos armados habían ingresado y mantenían privadas de la libertad a una mujer y a sus dos hijas.

En el rescate reportado este jueves fueron claves las imágenes captadas desde el C5-i, pues las cámaras ubicaron primero un vehículo marca Honda color negro del cual descendieron los implicados sobre la calle Juan Curiel. Después, a un sujeto que intentaba entrar por la azotea del domicilio de las víctimas.

De acuerdo con reportes de la policía, en el lugar se implementó un operativo que permitió la liberación de las tres integrantes de la familia y la captura de los cuatro implicados, a quienes se les aseguraron tres armas de fuego cortas de calibre aún no precisado por las autoridades estatales.

En las inmediaciones fue localizado el vehículo en el que llegaron los supuestos delincuentes, el cual también quedó asegurado.



Madre e hijas fueron rescatadas de un secuestro que ocurrió en su propia casa.



El rescate. En un video en poder de EL UNIVERSAL se aprecia el momento del rescate en el interior de la vivienda, ubicada en la colonia Ilustres Novohispanos de esta ciudad.

“No tengan miedo, somos la Policía” se escucha decir a uno de los oficiales, a las tres mujeres que fueron liberadas.

Madre e hijas se ven aterradas ante el secuestro del que fueron víctimas en su propia casa y lloran de alegría cuando se encuentran ya en resguardo de las autoridades.

“No me dejen sola por favor, no me dejen sola”, suplica llorando una de las niñas ante los policías y luego sufre un desmayo.

“Están a salvo, están a salvo”, les dice otro de los agentes.

La acción operativa fue desplegada y coordinada desde el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia, conocido como C5-i, puesto en marcha el miércoles por el gobierno michoacano.

Desde ese lugar se realiza el monitoreo con 6 mil 10 cámaras de videovigilancia, las cuales están distribuidas en la capital y en el interior del estado, con 360 analistas, monitoristas y despachadores, quienes tienen bajo su cargo la operación de este centro.s