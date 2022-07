Cuñado incómodo pone en aprietos a Alfonso Durazo

Nos dicen que al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño (Morena), le están saliendo caros sus familiares incómodos y esta vez se encuentra en la mira debido a que los trabajadores de la delegación estatal de la Conagua ya no aguantan más a su director administrativo, Alfredo Roldán Torres, nada más y nada menos que su cuñado. A don Alfredo, nos explican, lo acusan de presuntos actos de prepotencia, misoginia, discriminación y cero disposición al diálogo, al grado de que ya se echó encima al sindicato que, con sus agremiados, tomó las oficinas de la dependencia federal “hasta que destituyan a Roldán Torres”, pero justo ahí es donde surgen interrogantes, pues la mayoría apuesta a que será indultado por su relación familiar con don Alfonso. Ya veremos qué dice el nepotistómetro de la Cuarta Transformación.

También a los magistrados

Nos cuentan desde Zacatecas que las cosas se han puesto color de hormiga, ya que ahora don Arturo Nahle García, magistrado presidente del Poder Judicial, se sumó a las voces que han acusado amenazas por parte de grupos delictivos que operan en la entidad y en una entrevista reveló que han tratado de intimidar a sus jueces en más de una ocasión, al grado de que deben pedir apoyo de las fuerzas de seguridad. A detalle, nos comentan, don Arturo, hermano de la secretaria federal de Energía, Rocío Nahle, relató para ejemplificar que en el distrito judicial de Concepción del Oro las cosas llegaron al punto de que jueces que integraron el tribunal no podían salir de la Casa de Justicia, porque afuera los estaban esperando las camionetas de los grupos delictivos. ¿Resonarán estos dichos al góber David Monreal (Morena)?

De homofobia y mal gobierno

Desde Chiapas nos platican que el alcalde morenista de Ocozocoautla, Javier Alejandro Maza Cruz, terminó escupiendo para arriba, luego de que a principios del mes pasado declaró que, por su orientación sexual, las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ son no “normales”. El tema, nos dicen, es que don Javier salió muy bueno para hablar, pero muy malo para trabajar, pues además de aguantar su homofobia, los ciudadanos se quejan de que no son atendidos en la alcaldía y tienen que hacer protestas para ser escuchados. Al final, nos señalan, lo que resultó no ser “normal” es un alcalde fantasma.

Un “espaldarazo” muy literal

Quienes dieron de que hablar, nos platican, fueron los diputados morenistas del Congreso de Hidalgo, Lisset Marcelino y Andrés Caballero, pues durante la toma de protesta como integrante del Consejo de la Judicatura de Lidia Noguez, le dieron la espalda a manera de “protesta”. Según nos dicen, los morenistas alegaron que lamentaban la ratificación —por parte del gobierno estatal— de Noguez en la Judicatura, y recordaron que es investigada por el desvío de 102 millones de pesos, por lo que con su gesto, dijeron, le estaban “dando la espalda al régimen que ha saqueado a Hidalgo”. ¡Vaya formas políticas de indignarse!