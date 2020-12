Congreso de Baja California aprueba ley para proteger derechos de migrantes

Tijuana.- Mientras era realizado el foro ciudadano “Tijuana; Tierra de migrantes”, el cual reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Congreso de Baja California aprobó la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes.



Durante el evento, celebrado este viernes en el Centro Estatal de las Artes Unidad Tijuana (CEART), el organizador, Carlos Mora, dijo que no basta con nombrar a un estado "Santuario de Migrantes" sino que debe crear una infraestructura y un sistema que les garantice la seguridad.



“En este momento ni Tijuana ni Baja California es un santuario. No ahora. Es probable que el Congreso de Baja California con valentía lo apruebe hoy. No existe una respuesta concreta… son ciudades santuarios las que protegen los derechos de los migrantes como Los Ángeles y otras… y se encuentran en una guerra latente con su presidente Donald Trump”.



Mora explicó que ante las políticas migratorias de Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó un muro temporal en la frontera sur, que ha brindado una atención directa a aquellos migrantes que la atraviesan para llegar a territorio mexicano, pero aún hace falta crear una atención integral que logre diferenciar las regiones y sus dinámicas.

También lee: Rescatan a seis personas que estaban privadas de la libertad en Tamaulipas



Casi al mismo tiempo del evento, diputados de la actual legislatura votaron la creación de Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes. Con 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen número 1 de la Comisión de Asuntos Migratorios y Fronterizos fue aprobado.



El documento fue presentado ante la máxima tribuna del Poder Legislativo por la diputada Maria Trinidad Vaca Chacón, quien expuso que el tema de protección de los derechos y apoyo a los migrantes es de suma importancia para crear una política que atienda y tenga como base la tutela de sus derechos y seguridad humana.

También lee: Aseguran a 70 migrantes centroamericanos en el sur de Veracruz



“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, precisó.



La nueva ley se integra por un total de cuarenta artículos distribuidos en 11 capítulos.



jabf/rcr