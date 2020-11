Conductor usó pipa sin mantenimiento, se accidenta y empresa lo abandona

Rodolfo Martínez Covarrubias, quien fue conductor de unidades de Baja Gas and Oil, propiedad de Miguel Zaragoza Fuentes, afirma que la compañía no le da mantenimiento a las 15 unidades que transportan el hidrocarburo en Baja California.



El pasado 27 de abril, Rodolfo volcó en un accidente cerca del crucero de la 5 y la 10. En el percance falleció una persona y otras dos resultaron heridas. El trabajador, que sigue el litigio en libertad, fue vinculado a proceso por homicidio, lesiones y daños, debido a que la compañía de gas no presentó el seguro de daños a terceros que debería tener el vehículo.



Rodolfo explica que a la pipa con placas 93WE2, donde transportaba más de 17 toneladas de gas, le fallaron los frenos.



“El equipo estaba en muy mal estado. Era una pipa modelo 88 que ya no puede andar circulando con tantas toneladas de gas. Ya no podía circular. Yo no sé cómo permite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Reguladora de Energía que estas pipas, sin mantenimiento adecuado, circulen”, cuestiona en entrevista.



El trabajador detalla que las balatas de la unidad estaban desgastadas, los rotochambers “amarrados” y las mangueras canceladas, por lo que los frenos no accionaron.



“Esa unidad no contaba con la documentación, y ahora yo estoy vinculado a proceso porque la pipa (…) no tenía seguro de daños a terceros”, critica.



Precisa que el día del accidente no se investigaron las condiciones en las que operaba la pipa y, sin ningún dictamen, la Agente del Ministerio Público María de los Ángeles Castellanos Borroel, titular de la Unidad de Investigación, devolvió en menos de 12 horas el vehículo a Baja Gas and Oil.



“Otros tres de mis compañeros choferes ya tuvieron accidentes y todo se ha quedado impune. La empresa está apoderada de todo el Estado. Tiene mucha protección del Gobierno del Estado y del Municipio de Tijuana, hasta de los policías municipales”, sostiene Rodolfo.



Señala que, desde el momento del accidente, su patrón lo dejó en el abandono, y el IMSS no le ha pagado incapacidad por las fracturas que sufrió debido a que la compañía ha retrasado el trámite.



La delegación regional del IMSS en Baja California confirmó a este medio que Baja Gas and Oil tiene el registro patronal A8032622103 y está dada de alta con otra razón social, Transportadora Central de Gas S.A. de C.V., cuyo domicilio no está en Baja California, sino en Chihuahua, en la Avenida Tecnológico Número 6102 de la Colonia Zaragoza.



A Rodolfo le explicaron en el IMSS que la institución envió la documentación necesaria a dicha dirección hace varios meses, pero la empresa no ha firmado ni devuelto los escritos. Hasta que eso no ocurra, le dijeron, no le pueden pagar su incapacidad.