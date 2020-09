Con recorte, Gobierno castiga severamente a estados y municipios: Aureoles

Morelia.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, reprochó que la propuesta del gobierno federal para el ejercicio fiscal 2021 sea de más de 4 mil millones de pesos para este estado, monto similar a lo destinado en todo un año al sector salud de la entidad.

En un mensaje público, el mandatario señaló que en medio de esta circunstancia tan adversa, el gobierno federal castiga severamente a los estados y a los municipios.

Sostuvo, que la propuesta del gobierno federal, ignora que los estados y municipios están en medio de una crisis sanitaria y en un contexto económico nacional adverso.

Aureoles Conejo dijo que los estados y municipios, a los que les toca hacer frente de manera directa a los problemas sociales, son otra vez los más sacrificados.

Lamentó que sin ninguna razón que justifique, a Michoacán se le recortan más de 4 mil 300 millones de pesos, lo que resulta de este primer análisis de la propuesta.

Explicó que esa reducción mayor del 4 por ciento, representa menos recursos que los que tuvo la entidad el año pasado para el estado y los 113 municipios.

Precisó que el impacto de estos más de 4 mil millones de pesos, es el dinero equivalente al presupuesto de todo el año de la Secretaría de Salud de Michoacán.

Condenó que por si eso no fuera suficiente, lamentablemente, los recortes van todavía más allá.

Adelantó, que este año, el gobierno federal también plantea reducir el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Detalló que el FAIS tiene el propósito de destinar recursos que van desde la rehabilitación de escuelas, drenajes, pavimentaciones, alumbrado público, entre otros.

Advirtió que lo mismo ocurre con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

En riesgo la gobernabilidad de Michoacán por recortes del presupuesto federal 2021 | 21 de septiembre. https://t.co/qZib2fHY0g — Silvano Aureoles (@Silvano_A) September 21, 2020

Especificó, que con ese fondo, los municipios atienden responsabilidades relacionadas con la seguridad pública, salud, educación y más demandas sociales.

Aureoles Conejo recriminó que esa propuesta también elimina el FORTASEG, un fondo que los municipios usan para la compra de armamento, patrullas, equipamiento de seguridad, y el pago a sus policías.

El gobernador consideró que con esos “machetazos” al presupuesto de los gobiernos locales, se pone en riesgo la gobernabilidad de Michoacán.

“Literalmente habrá que disminuir prácticamente todo; es decir, no infraestructura carretera, no obra para agua potable, no obras para saneamiento, etcétera”.

Reiteró que también se eliminan los apoyos al campo, a la seguridad y a la infraestructura.

“Y para completar la desgracia, eliminan todas las escuelas de tiempo completo, para todos los municipios el estado de Michoacán”, acusó Silvano Aureoles.

Sostuvo que en general, el gobierno de la República pretende recortar 76 mil millones de pesos a todos los estados y municipios del país.

Insistió que esa cantidad de recursos que se propone quitar a estados y municipios, no había sucedido nunca, y es muy grave que suceda.

Enfatizó que el gobierno federal, no puede darles la espalda a los gobiernos locales, y darles este trato tan cruel en el momento más crítico.

Por ello, reiteró que es importante decirle al gobierno federal, que en lugar de recortar los recursos a los gobiernos locales, debe de reconsiderar la continuación de proyectos.

Por ejemplo: la construcción del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, o el Aeropuerto de Santa Lucía, entre otros, “que en esta coyuntura no son prioritarios”.

“Estos mega proyectos sólo benefician a una región del país, dejando de lado al resto de los estados, que somos además, los que principalmente producimos la riqueza”, reiteró.

afcl