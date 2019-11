¡Como Adán! El Mijis presume foto de “calendario”

El diputado local por San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra, nos platican, se mostró “al desnudo” y compartió en sus redes una foto donde aparece con los pantalones abajo y sólo cubriendo sus genitales con una hoja. Según expuso El Mijis, la imagen —donde aparece con otras personas también con poca ropa— fue una prueba para hacer su “calendario” y así conseguir dinero, como cuando en 2015 recorrió siete estados en bici, para llevar a los congresos locales la iniciativa “Un grito de existencia”, cuyo objetivo era exigir la no discriminación de los “chavos banda”. Tras su publicación, nos dicen, don Pedro recibió comentarios de todo tipo, desde quienes se alegraban por su “buena onda”, hasta quienes le sugerían mejor ponerse a trabajar, sobre todo luego de que el miércoles en el Congreso estatal le dieran un primer no a una iniciativa que impulsó: el derecho a interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Mucho desnudo, pero poco trabajo, se escuchó por ahí.

El Bronco... ¿y su gemelo?

Conforme pasan los días, nos señalan, en los corrillos políticos de Nuevo León se habla cada vez más del tema: pese a sus continuos roces, el senador leonés Samuel García (MC) y el gobernador Jaime Rodríguez Calderón parecen más que opositores, dos gotas de agua, al coincidir en su reclamo de mayores recursos a la Federación, y en pronunciarse en distintos momentos por salirse del pacto fiscal. El argumento de ambos personajes, nos explican, es que Nuevo León “mantiene a los estados del sur”. El joven Samuel sostiene que el problema es que a los de Mesoamérica “ni ahora ni el pasado se les ha enseñado a pescar, sólo se les da el pescado”. ¡Qué tal la historia de los dos que soñaron!

Historia de un divorcio anunciado

En Morelos, nos revelan, se fracturó totalmente la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, luego de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco (PES) acusó que jueces del Tribunal Superior de Justicia dejaron en libertad a 51 presuntos secuestradores. El caso, nos comparten, es que en esta ocasión la magistrada presidenta del TSJ, Verónica Cuevas López, guardó silencio y eso no gustó a un grupo de jueces, quienes esperaban que su representante saliera a defenderlos. No obstante, nos confían, lo relevante del asunto es que cercanos a doña Verónica aseguran que su silencio se debe a que anda desesperada por no encontrar los puentes del diálogo con el góber, como antes los tenía con Graco Ramírez (PRD) a quien, dicen las lenguas viperinas, debe su cargo actual. ¿Podrá convertir el divorcio en reconciliación?

¿Leyenda o fábula? Alcalde se pone charro

Desde Zacatecas nos dicen que el alcalde de Jerez, Antonio Aceves Sánchez (PAN), aprovechó el desfile de la Revolución Mexicana para demostrar por qué lo apodan El Charro, pues de pronto se paró del presídium e hizo gala de sus habilidades y frente a todos los asistentes comenzó a florear la reata, sin perder el control ni cuando brincaba para realizar las pasadas. De este modo, nos señalan, no faltó quien le aplaudiera a don Antonio, pero tampoco quienes le recomendaran que así como domina el mundo de la charrería, también debe tener el control de su administración, no sea que en el próximo 2020 por una mala lazada o algún recorte vaya a asfixiar a los jerezanos. ¡Ups!